Dikritik Penggemar, Agensi Pastikan Ubah Syarat Masuk Acara Peluk Jin BTS

ERA.id - BigHit Music selaku agensi menyatakan akan mengubah syarat masuk dalam acara Jin’s Hug atau pelukan dengan Jin BTS di BTS Festa 2024 di Seoul Sports Complex pada 13 Juni mendatang. Perubahan ini dilakukan usai penggemar mengkritik keras persyaratan tersebut.

“Kami memohon maaf atas pemberitahuan yang tidak jelas sebelumnya dan kegagalan kami menetapkan kriteria permohonan secara rinci sebelumnya,” kata agensi dilansir dari Soompi.

Agensi menegaskan akan merevisi dengan cepat kriteria penggemar yang bisa masuk ke acara tersebut. Pengumuman dengan persyaratan baru akan disampaikan secepat mungkin.

“Kami akan merevisi kriteria untuk menyertakan nama mereka yang membeli setelah pemberitahuan secara offline diunggah di halaman Weverse Shop dan mereka yang sebelumnya membeli album dari Weverse Shop,” tuturnya.

“Kami akan berdiskusi dengan hati-hati dan mengumumkan rencana detailnya sesegera mungkin,” tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Jin BTS dikonfirmasi akan hadir di BTS Festa 2024, karena ia resmi sudah menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni. Acara memeluk 1.000 penggemar pun akan diadakan atas permintaan Jin sendiri yang mengaku merindukan para penggemar.

Acara itu terbatas dan hanya diikuti oleh penggemar yang memenuhi syarat. Sebelumnya agensi mengatakan bahwa hanya penggemar yang membeli album dan solo member dari 2 Juni sampai 6 Juni yang berhak mendaftar.

Album yang bisa dibeli adalah album Proof, The Astronaut, Indigo, Face, D-Day, Jack in the Box, Layover, Golden, Hope on the Street Volume 2, dan Right Place Wrong Person.

Namun, persyaratan tersebut dikritik penggemar karena banyak dari mereka yang sudah membeli album tersebut. Disebutkan juga kesempatan bisa mengikuti acara Jin’s Hug jika membeli lebih banyak album.

Penggemar menilai, hal itu menyerupai praktik pembelian secara massal yang dipaksakan. Mereka menilai ini tidak etis dalam penjualan dan menyerukan ketidakpuasan, serta keadilan untuk persyaratan masuk tersebut terhadap agensi.