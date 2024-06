Lady Gaga Diminta Kasih Penjelasan karena Dirumorkan Hamil, Taylor Swift Ikut Membela

ERA.id - Taylor Swift ikut bersuara memberikan dukungan kepada Lady Gaga yang belakangan dirumorkan tengah hamil. Momen ini terjadi pada akun TikTok Lady Gaga.

Pada unggahannya Lady Gaga membagikan video membantah rumor dirinya hamil, yang mencuat hanya karena fotonya dengan perut menonjol tersebar di media sosial. Ia menggunakan keterangan yang merujuk pada lirik lagu “Down Bad” milik Taylor Swift.

“Not pregnant-just down bad crying at the gym (Tidak hamil-hanya menangis tersedu-sedu di gym),” tulis Lady Gaga.

Taylor Swift kemudian ikut berkomentar pada unggahan Lady Gaga tersebut. Ia mendukung kalau perempuan tidak perlu menjelaskan kondisi tubuhnya, dan menyebut Lady Gaga tak berutang penjelasan akan hal tersebut pada publik.

“Bisakah kita semua sepakat bahwa mengomentari tubuh perempuan adalah hal yang invasif dan tidak bertanggung jawab. Gaga tidak berutang penjelasan kepada siapa pun, begitu pula perempuan mana pun,” komentar Taylor Swift.

Komentar Taylor Swift tersebut kemudian ramai dikomentari oleh netizen. Banyak yang setuju akan pendapat pelantun lagu “Propechy” tersebut dan memberikan dukungan terhadap Lady Gaga.

Sementara itu, sebelumnya Lady Gaga dirumorkan hamil setelah menghadiri acara makan malam jelang pernikahan adiknya, Natali Germanotta. Ia saat itu mengenakan dress hitam dengan bagian perut yang menonjol sehingga dirumorkan tengah mengandung anaknya dan sang kekasih, Michael Polansky.