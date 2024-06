Jakarta Fair 2024 Segera Dibuka, Ini Harga Tiket Masuk, Daftar Musisi hingga Rute TransJakarta

ERA.id - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair 2024 kembali hadir sebagai salah satu rangkaian perayaan HUT ke-497 Jakarta.

Ajang pameran terbesar se-Asia Tanggara ini dibuka selama 33 hari, mulai tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024 di arena JIEXPO Kemayoran dengan harga tiket masuk dari Rp40 ribu rupiah per orang.

Di tahun ini, Jakarta Fair 2024 mengambil tema "Jakarta Fair Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bersaing di Pasar Dunia".

Sub tema yang dipilih adalah "Galakkan Inovasi, Industrialisasi, dan Kreativitas Maksimal". Tema dan sub tema merupakan wujud kontribusi event Jakarta Fair dalam membangkitkan ekonomi Nasional.

Dalam acara tahunan ini, para pengunjung dapat menikmati berbagai macam acara. Mulai dari konser musik, bahkan pameran produk dengan promo menarik. Di acara ini, pengunjung diseriakan beragam fasilitas dan akses yang mudah serta terjangkau. Mulai dari area parkir luas dan nyaman, bahkan rute khusus moda transportasi umum Jakarta.

Harga tiket Jakarta Fair 2024

Harga tiket masuk ke acara ini mulai dari Rp40 ribu pada hari biasa dan Rp60 ribu pasa akhir pekan. Tiket sudah tersedia untuk dipesan secara online mulai tanggal 6 Juni 2024. Berikut rincian harga tiket masuk (tanpa konser) PRJ:

- Senin (15.30-22.00 WIB) : Rp40 ribu

- Selasa - Jumat (15.30-22.00 WIB) : Rp50 ribu

- Sabtu-Minggu (10.00-23.00 WIB) : Rp60 ribu

Untuk lansia diatas 60 tahun, masuk tiket gratis dengan syarat berikut:

- Menunjukkan e-KTP

Anak-anak dengan tinggi kurang dari 100 cm juga mendapatkan tiket gratis dengan syarat melakukan pengukuran tinggi di loket. Ada pun tiket masuk gabungan pameran dan konser (bundling) dijual bervariasi, mulai dari Rp80 ribu hingga Rp180 ribu rupiah.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 4 rute khusus TransJakarta, informasi rutenya yakni:

- Rute PRJ 1 : Cililitan - JIEXPO Kemayoran

- Rute PRJ 2 : Matraman Baru - JIEXPO Kemayoran

- Rute PRJ 3 : Pulo Gadung 1 - JIEXPO Kemayoran

- Rute PRJ 4 : Balai Kota - JIEXPO Kemayoran

Musisi dan pengisi acara

Sejumlah band dan musisi papan atas Indonesia dijadwalkan manggung di konser musik Jakarta Fair 2024. Diantaranya Okaay, Maliq&D'Essentials, Fourtwnty, Tipe-X, Superman Is Dead, Last Child, The Sigit, The Adams, NDX AKA, Fiersa Besari, Tonny Q, Feel Koplo dan lainnya. Adapun pameran Jakarta Fair tahun ini diikuti 2.550 perusahaan peserta yang terdiri dari 1.550 stan memamerkan berbagai produk unggulan.

Cara membeli tiket Jakarta Fair:

- Buka situs web www.jakartafair.co.id

- Klik menu 'Beli Tiket' di pojok kanan atas

- Pilih tanggal kunjungan, mulai dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024

- Lalu, pilih kategori dan jumlah tiket diinginkan, kemudian klik 'Pesan Sekarang'.

- Isi data pribadi

- Melakukan pembayaran sesuai metode dipilih

- Setelah transaksi berhasil, E-Ticket bakal dikirimkan ke via email.

Jam buka pameran Jakarta Fair:

- Senin - Jumat : 15.30 - 22.00 WIB

- Sabtu dan Minggu : 10.00 - 22.00 WIB

- Malam Takbiran (16 Juni 2024): 10.00 - 19.00 WIB

- Idul Adha (17 Juni 2024) : 14.00 - 22.00 WIB

- Periode Idul Adha (18 Juni 2024) : 10.00 - 22.00 WIB