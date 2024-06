Nagita Slavina Jadi Mak Comblang, Begini Awal Kisah Percintaan Luna Maya dan Maxime Bouttier

ERA.id- Pasangan kekasih Luna Maya dan Maxime Bouttier mengungkapkan awal kisah percintaan mereka. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Luna Maya mengungkapkan awal mula menjalin hubungan asmara dengan mantan kekasih Prilly Latuconsina ini.

Awalnya, Luna Maya dan Maxime Bouttier hadir di acara pesta ulang tahun Manoj Punjabi sekitar Desember 2022. Tiba-tiba, Raffi Ahmad mengajak Maxime Bouttier untuk gabung mengobrol. Saat itu, rekan-rekan selebriti lainnya membawa pasangan masing-masing.

Perempuan kerap disapa Gigi ini melirik geng cowok single yang tengah berkumpul, diantaranya ada Jefri Nichol, Maxime Bouttier, dan artis pria lainnya. Atas dasar inisiatifnya, Nagita dan Ayu Dewi mencarikan pasangan untuk mantan kekasih Ariel NOAH.

"Ada Gigi (Nagita Slavina), ada Ayu Dewi. Semua bawa pasangan kan. Gue sendiri. Si Gigi sama si Ayu, ada cowok yang single-single tuh, kayak Jefri Nichol," jelas Luna Maya, dikutip dari akun gosip @lambegosiip.

Istri Raffi Ahmad ini meminta Luna Maya dan Maxime Bouttier agar mengobrol. Sebab, keduanya sama-sama tidak memiliki pasangan.

"Si Gigi (bilang) 'Aduh, si Jefri jangan kali ya. Kemudaan.' Langsung si Gigi 'Max! Max! Sini! Kak Luna kan single, (kalian) ngobrol, ngobrol'," beber Luna Maya.

Nagita Slavina langsung meminta Maxime agar duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Nagita juga meminta Maxime dan Luna Maya agar saling mengobrol.

”Gue kayak cuma ’ehmehm dududu’… Gue difoto-fotoin sama Gigi. Kan gue lagi gini ‘foto dong foto, peluk dong peluk’ sama Gigi," imbuh Luna Maya.

"Padahal itu cuma bercanda-bercanda doang, iseng. Terus akhirnya dancing-dancing lah, ya oke lah akhirnya gue gak sendiri banget,” tambahnya.

Usaha Nagita Slavina untuk mempersatukan keduanya tak berhenti di situ. Ibunda Rafathar dan Rayyanza ini mengajak Luna dan Maxime untuk berdansa. Namun, Maxime merasa belum saatnya dan merasa harus membatasi diri.

"Disudut pandang gue ya. Gue tuh yang kayak 'Kok tiba-tiba sama Luna'. Sudahlah pokoknya jangan. 'I'm not gonna going to that. Oh mungkin cuma buat main-main saja'," kata Maxime.

Nagita Slavina juga sangat antusias menyatukan Luna Maya dan Maxime. Ketika Maxime sedang menyantap makanan dan mengobrol, ia terus didatangi untuk mencari Luna Maya. Ketika didesak untuk makan dan mengobrol bersama, keduanya sempat merasa canggung.

"Dinner. Kirain berdua, ternyata rame-rame. Tapi good idea lah, kita nggak terlalu awkward juga. Bisa masuk ke circle masing-masing," tutur Maxime Bouttier.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Kebanyakan netizen memuji Nagita Slavina yang berhasil menjodohkan Luna Maya dan Maxime.

"Nagita mah orang baek. Dia berusaha kenalan sahabatnya sama seseorang yang baik pula syukur-syikur kalau berjodoh dan ternyata taraa," komentar akun @lelai****.

"Mama Gigi emang terbaik sayang dan perhatian dengan teman. Tetep heboh ya giginya," tulis akun @ayamiga******.

"Baru tau kalau yang nyomblangin mama Cipung." kata akun @ivann****11.

Hubungan asmara antara Luna Maya dan Maxime selalu menjadi sorotan publik. Hal ini karena perbedaan usia Luna Maya dan Maxime terpaut 10 tahun.

Luna Maya maupun Maxime Bouttier sama-sama menampilkan romantisme yang seringkali membuat orang yang melihatnya terbawa perasaan (baper). Kini hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier telah terjalin lebih dari satu tahun lamanya.