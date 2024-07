Geram Suaranya Ditiru dengan AI, Morgan Freeman Singgung Mengenai Penipuan

ERA.id - Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) belakangan kian populer, termasuk dalam industri hiburan. Hal ini menimbulkan respons positif dan negatif, salah satunya dari aktor senior Hollywood, Morgan Freeman.

Lewat unggahan media sosialnya, Morgan mengetahui bahwa suaranya telah ditiru dengan menggunakan AI. Seperti diketahui, selama ini suaranya digunakan dalam beberapa iklan dan dokumenter.

Morgan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menirukan suaranya dengan menggunakan AI. Namun, ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak resmi.

“Terima kasih kepada penggemar yang luar biasa atas kewaspadaan dan dukungan Anda dalam memanggil penggunaan suara AI, yang tidak sah meniru saya,” tulis Morgan Freeman, dilansir dari Variety.

Bintang film Now You See Me itu menegaskan bahwa menghargai keaslian sesuatu hal sangatlah penting. Ia juga mengaitkan hal ini dengan penipuan dengan menyematkan tagar #scam pada unggahannya.

“Dedikasi Anda membantu keaslian dan integritas tetap menjadi yang terpenting. Bersyukur. #AI #scam #imitation #IdentityProtection,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Morgan Freeman bukan artis Hollywood pertama yang bersuara terkait penggunaan AI terhadap sesuatu yang menjadi miliknya. Sebelumnya aktris Scarlett Johansson juga menyoroti penggunaan AI terhadap dirinya.

Scarlett Johansson bahkan harus mengambil tindakan hukum atas kejadian tersebut. Ia tak terima lantaran penggunaan nama dan kemiripan dirinya dalam iklan online tanpa izin resmi.