Film Now You See Me Season 3 Resmi Digarap, Ada Tiga Aktor Baru!

ERA.id - Setelah cukup lama dinantikan, film "Now You See Me 3" resmi digarap. Penggarapan film ketiganya ini berjarak 8 tahun dari penayangan film keduanya pada 2016 lalu.

Dilansir dari Hollywood Reporter, kabar digarapnya "Now You See Me 3" ini disampaikan saat CinemaCon 2024. Lionsgate sebagai rumah produksi mengumumkan bahwa pemeran orisinal akan kembali tampil di film ketiga ini.

Mereka adalah Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, dan Dave Franco yang tergabung dalam Four Horsemen. Morgan Freeman dan Mark Ruffalo juga dikonfirmasi ikut tampil di film ketiga ini.

Selain pemain orisinal, terdapat juga tiga aktor baru yang bergabung untuk karakter-karakter baru, yang belum dijelaskan secara detail. Ketiga aktor tersebut adalah Justice Smith, Dominic Sessa, dan Ariana Greenblatt.

Meski demikian, untuk plot yang diusung di "Now You See Me 3" belum diketahui. Namun, dipastikan film ini akan kembali bercerita mengenai tipu daya yang dilakukan oleh para kuartet ilusionis.

Sementara itu, "Now You See Me" termasuk frenchise yang sudah mencuri perhatian sejak film pertamanya muncul pada 2013 lalu.

Pada film pertama diperkenalkan para anggota The Four Horsemen dan bagaimana mereka melakukan trik sulap untuk melakukan perampokan demi harapan memperbaiki kesalahan di dunia.

Pada film keduanya yang rilis 2016 lalu mengikuti kisah trik The Four Horsemen yang terkuak oleh musuh. Mereka mengungkapkan rahasia sejati di balik sebuah masyarakat rahasia bernama Mata, yang terdiri dari para pesulap terampil dunia.