Masuki Perempat Final EURO 2024, RCTI Menghadirkan Nobar EURO di Serpong!

ERA.id - Spesial di babak Perempat Final EURO 2024, RCTI akan menghadirkan nonton bareng pertandingan Spanyol vs Jerman pada Jumat, 5 Juli 2024 mulai pukul 18.00 dan Inggris vs Swiss pada Sabtu, 6 Juli 2024 mulai pukul 18.00 di Summarecon Mall Serpong. Akan ada banyak keseruan disana mulai dari football games competition, shoot on target dan games lainnya yang berhadiah hingga jutaan rupiah hingga doorprize. Untuk warga Tangerang dan sekitarnya jangan lupa untuk merapat meramaikan keseruan nonton bareng.

EURO 2024 memasuki babak perempat final dengan delapan tim tangguh bersiap untuk mengukir sejarah. Berikut adalah rangkuman prediksi untuk pertandingan-pertandingan menarik yang akan datang :

Jerman vs Spanyol: Final Dini yang dinantikan

Pertandingan perempat final EURO 2024 akan dimulai dengan laga yang menarik antara Jerman dan Spanyol pada Jumat, 5 Juli 2024 pukul 22.00 WIB. Sebagai tuan rumah, Jerman diharapkan mampu memanfaatkan dukungan dari para pendukungnya untuk menghadapi perlawanan sengit dari Spanyol. Jerman tampil kuat sepanjang turnamen ini, namun Spanyol dengan kekuatan yang diisi beberapa pemain muda kaya pengalaman tidak boleh dianggap remeh. Laga ini akan menjadi salah satu laga paling dramatis dan tidak terduga dalam turnamen ini.

Portugal vs Prancis: Pertandingan Penuh Emosional

Duel antara Portugal dan Prancis di perempat final EURO 2024 ini akan terulang kembali setelah sebelumnya kedua tim menjadi finalis EURO 2016 dan menjadi pertemuan yang penuh emosi dan rivalitas. Tim asuhan Didier Deschamps ini diprediksi akan mempertontonkan permainan yang menarik dan memiliki intensitas persaingan yang luar biasa di atas lapangan. Saksikan pertandingan Portugal vs Prancis pada Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 01.00 WIB.

Inggris vs Swiss: Pertarungan Ketat hingga Akhir

Inggris menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih juara akan menghadapi Swiss yang telah memberikan kejutan dengan mengalahkan Italia di babak sebelumnya. Pertandingan ini diprediksi menjadi ujian nyata untuk tim dengan julukan the three lions ini menghadapi Swiss dengan menguji mental dan kekuatan fisik kedua tim yang akan berlangsung dramatis hingga menit-menit akhir. Saksikan Inggris vs Swiss pada Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 22.00 WIB

Belanda vs Turki: Pertempuran Tim yang Beruntung dan Efisien

Belanda yang berhasil lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik akan menghadapi Turki yang telah menunjukkan performa efisien dan ketangguhan yang impresif sepanjang EURO 2024. Tim asuhan Ronald Koeman ini diyakini akan tampil dengan penuh percaya diri dan akan tampil maksimal untuk lolos kebabak selanjutnya. Saksikan pertandingan Belanda vs Turki pada Minggu, 7 Juli 2024 pukul 01.00 WIB.

Dari keempat pertandingan yang sangat dinanti ini, siapakah yang akan melaju ke babak semifinal Euro 2024? Pertempuran sengit dan penuh drama menanti untuk ditonton. Saksikan EURO 2024 secara GRATIS di kanal digital RCTI 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek. Pasang STB / TV digital dan arahkan antena ke pemancar RCTI. Gunakan STB, antena, kabel dan konektor yang berfungsi dengan baik. Jika mengalami gangguan hubungi RCTI Layanan Solusi Digital 08569003900 dan Instagram @officialRCTI. (ADV)