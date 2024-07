Jago Kandang: Saat Selebriti Beradu Prestasi dengan Siswa Sekolah!

ERA.id - RCTI mempersembahkan Program terbaru yang menggabungkan antara olahraga dan hiburan dalam satu acara yang menghibur para pemirsa. Jago Kandang menghadirkan para selebriti tanah air yang akan beradu kebolehan dengan siswa-siswa sekolah dalam berbagai cabang olahraga yang menantang.

Dengan menggabungkan perpaduan antara sport & entertainment, Jago kandang tidak hanya menghibur pemirsa dirumah tetapi juga menginspirasi pemirsa di rumah. Setiap episode dapat dinikmati setiap Jum’at & Sabtu pukul 13.45 WIB, pastinya akan menjadi acara yang dinanti-nantikan oleh para penggemar olahraga dan hiburan. Tentunya acara ini akan dipandu oleh para host ternama, di antaranya Tarra Budiman, Anrez Adelio, Harleyava Princy.

Spesial untuk menemani weekend masyarakat Indonesia, Jago Kandang akan hadir di SMAN 3 Teladan Jakarta. Pemirsa akan disuguhkan dengan pertandingan seru antara selebriti popular seperti Aldi Taher, Syamsir Alam, Stevan Pasaribu, Ibnu Wardhani dan James Thomas yang akan melawan para siswa SMAN 3 Teladan Jakarta. Mereka akan menunjukan kebolehannya dalam berbagai cabang olahraga yang menantang, dari basket hingga badminton.

Get ready for the ultimate showdown! Penasaran Jago Kandang akan datang ke sekolah mana lagi? Siapkan diri anda untuk menyaksikan momen-momen epic dan persaingan sengit antara selebriti dan siswa sekolah.

Jangan lewatkan keseruan setiap episodenya Jago Kandang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 13.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming di aplikasi RCTI+.