Jago Kandang: Serunya Bertanding antara Selebriti vs Siswa SMAN 3 Teladan Jakarta, Saksikan Hanya di RCTI!

ERA.id - Jago Kandang minggu ini akan tayang di hari Jum’at, 12 Juli 2024 pukul 13.45 WIB di RCTI. Episode kali, Jago Kandang akan menyambangi SMAN 3 Teladan Jakarta dengan menampilkan para selebriti ternama tanah air yang akan beradu jago dengan para siswa-siswa sekolah di berbagai cabang olahraga yang menantang.

Para host jagoan yang akan memandu acara ini, di antaranya Tarra Budiman, Anrez Adelio, Harleyava Princy tentunya akan memastikan setiap momen pertandingan berlangsung dengan seru dan meriah serta menghibur para pemirsa dirumah.

Beberapa selebriti yang akan ikut bertanding antara lain Thariq Halilintar, Agatha Chelsea, Harini Sondakh, Maria Gabriella dan Stefani Horison. Mereka akan bertanding dalam cabang olahraga Badminton dan Bola Basket, dengan menjanjikan pertandingan yang penuh semangat dan persaingan yang sangat sengit antara para selebriti dan para siswa – siswa SMAN 3 Teladan Jakarta.

Tidak lupa juga dengan penampilan dari Anggis Devaki yang akan menambah keseruan Jago Kandang kali ini. Tentunya hal ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para pemirsa.

Get ready for the ultimate showdown!

Siapkan diri anda untuk menyaksikan momen – momen epic dan persaingan ketat antara selebriti dan siswa sekolah. Jangan lewatkan keseruan setiap episodenya dan saksikan Jago Kandang setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 13.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek dan Live Streaming di aplikasi RCTI+.