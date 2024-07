Pengertian Paid Promote di Instagram dan Tips Mendapatkan Engagement Tinggi

ERA.id - Instagram kini telah menjelma menjadi platform untuk mengembangkan bisnis, salah satunya paid promote. Menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan para pebisnis, apa itu paid promote di Instagram?

Paid promote sendiri biasa digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Artikel ini akan membahas bagaimana cara kerja paid promote dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan.

Apa itu paid promote di Instagram?

Paid promote secara sederhana dapat dipahami sebagai pengiklanan di Instagram. Dilansir dari laman sendpulse, terdapat dua jenis konten berbayar di Instagram yang harus Anda pahami:

Promosi Instagram

Dilakukan ketika Anda mempromosikan konten Anda sendiri. Konten ini akan ditandai sebagai "Disponsori". Promosi Instagram sendiri memungkinkan Anda untuk mengubah postingan biasa, Stories, Highlight, atau Arsip Stories menjadi konten bersponsor.

Perubahan pada konten bersponsor di Instagram menawarkan beberapa keuntungan, seperti peluang menjangkau audiens yang lebih luas, membuat konten Anda lebih terlihat, dan menambahkan link tertentu yang dapat diklik.

Marketing Influencer

Anda akan bekerja sama dengan influencer untuk membuat dan memposting konten di profil mereka untuk mempromosikan barang dan jasa Anda. Konten ini akan ditandai sebagai "Kemitraan Berbayar".

Kemudian konten yang dipromosikan memiliki label sponsor. Anda dapat memilih untuk mengarahkan pemirsa postingan untuk mengunjungi profil Instagram Anda, mengirim pesan langsung kepada Anda, atau mengunjungi halaman arahan (landing page) Anda.

Terkait dengan halaman arahan, Instagram memungkinkan Anda memilih dari CTA yang telah ditulis sebelumnya, seperti "Pelajari Lebih Lanjut", "Beli Sekarang", "Hubungi Kami", dan lainnya.

Selain itu, konten yang dipromosikan dapat muncul di umpan berita (feed), Stories, dan bagian Explore pengguna.

Cara Meningkatkan Engagement Instagram (freepik)

Tips Meningkatkan Jangkauan dan Engagement Instagram

Adanya persaingan yang semakin keta di Instagram bisa menjadi tantangan. Di sinilah promosi Instagram berperan penting. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan agar postingan Anda banyak dijangkau orang:

Kombinasikan Promosi Berbayar dan Organik untuk Hasil Maksimal

Kunci untuk promosi Instagram yang efektif adalah menggabungkan strategi berbayar dan organik. Promosi berbayar memungkinkan Anda untuk menargetkan audiens yang spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku mereka.

Di sisi lain, strategi organik berfokus pada pembuatan konten berkualitas tinggi yang menarik dan informatif bagi audiens Anda. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan pengikut Anda dan mendorong engagement secara alami.

Gunakan Konten Terbaik Anda untuk Promosi Berbayar

Salah satu cara terbaik untuk memanfaatkan promosi berbayar adalah dengan menggunakan konten organik Anda yang paling bagus performanya. Pilihlah postingan yang telah mendapatkan banyak likes, komentar, dan engagement.

Konten yang sudah terbukti menarik bagi audiens Anda kemungkinan besar akan berkinerja baik dalam iklan berbayar.

Manfaatkan Stories dan Highlights

Stories dan Highlights adalah fitur Instagram yang memungkinkan Anda untuk berbagi konten yang bersifat sementara. Stories hanya bertahan selama 24 jam, sedangkan Highlights dapat disimpan secara permanen di profil Anda.

Format ini sangat ideal untuk promosi Instagram karena memungkinkan Anda untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten yang segar dan menarik.

Selain itu, Anda juga dapat menggunakan Stories untuk mengumumkan peluncuran produk baru, berbagi behind-the-scenes look at your brand, atau mengadakan kontes dan giveaway.

Buat Konten Promosi yang Terlihat Organik

Pengguna Instagram terbiasa dengan iklan yang terlihat. Oleh karena itu, penting untuk membuat konten promosi yang terlihat natural dan organik. Hindari menggunakan gambar dan teks yang terlalu "salesy" dan fokuslah pada pembuatan konten yang menarik dan informatif.

Pastikan Konten Anda Mobile-Friendly

Lebih dari 90% pengguna Instagram mengakses platform ini dari perangkat mobile. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa konten Anda dioptimalkan untuk ponsel.

Gunakan gambar dan video dengan ukuran yang tepat, dan pastikan teks Anda mudah dibaca di layar kecil smartphone.

