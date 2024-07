Geram Lihat Unggahan Edward Akbar, Natasha Ryder: Jangan Coba-Coba Bikin Drama Sama Kakak Gua

ERA.id - Natasha Ryder merasa geram melihat unggahan terbaru dari Edward Akbar mengenai gugatan cerai yang dilayangkan oleh Kimberly Ryder. Bahkan, Natasha mengancam Edward Akbar agar tidak membuat drama dengan sang kakak.

Mantan kekasih Ciccio Manassero ini menyindir Edward Akbar. Ia merasa kebingungan dan mempertanyakan apakah alasan bapak anak dua ini mengunggah kabar perceraian tersebut.

"Kocak lu. Nyari apa sih?" tanya Natasha Ryder, dikutip dari unggahan Instagram Story-nya @natasharyder.

Natasha juga tak masalah jika Edward Akbar akan memblokir akun Instagram-nya. Ia memperingatkan kakak iparnya agar tak membuat drama dengan Kimberly Ryder.

"Silahkan block gua di IG. Tapi jangan coba-coba bikin drama sama kakak gua," tambahnya.

Tak hanya itu, perempuan berusia 25 tahun ini juga gagal fokus dengan caption yang dituliskan Edward mengenai gugatan cerainya dengan Kimberly Ryder.

"Ngapain lu repost? Ngapain bikin highlight story? Nyari apa dari public repost gituan dan bikin caption lucu gitu ke kakak gue? Nyari apa sih?," katanya.

Natasha Ryder juga mengunggah ulang lirik lagu 'Euphoria' milik Kenrick Lamar yang penggalan liriknya memiliki arti.

"Kamu memang seorang master manipulator, pembohong juga, tapi jangan ucapkan kebohongan tentang aku dan aku tidak kan menceritakan fakta tentangmu," bunyi penggalan lirik lagu tersebut.

Selain itu, Natasha Ryder juga memberikan dukungan kepada kakaknya yang berusia 31 tahun itu dan ia tak membiarkan keluarganya terluka.

"Unfortunately, I am my father's daughter, not a daddy's girl. I will quite literally throw a hammer at your head if you disrespect me. (Sayangnya, saya adalah anak perempuan ayah saya, bukan anak perempuan ayah. Saya benar-benar akan melemparkan palu ke kepalamu jika kamu tidak menghormati saya)," katanya.

Sebelumnya, Edward meminta doa agar cobaan dalam rumah tangga mereka bisa terlewati dengan baik. Edward ingin rumah tangganya baik-baik saja, karena demi masa depan kedua anaknya.

Ia mengingatkan Kimberly untuk memikirkan nasib anak-anaknya. Edward merasa kasihan dengan kedua anaknya jika rumah tangganya harus berakhir. Edward meminta Kimberly agar mengucap nama Allah dan beristigfar.

"Astaghfirullah. Doain semua bisa baik ya ma @kimbrlyryder demi kita dan Rayden dan Aisyah, tanpa intervensi dari pihak manapun ya. Apalagi pihak yang tidak mengetahui perjalanan kita sesungguhnya," katanya.

"Kasian anak-anak ma. Aku tau ini bukan hasil pemikiranmu sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, istighfar ma," tambahnya.

Diketahui, Kimberly Ryder melayangkan gugatan cerai kepada suaminya, Edward Akbar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat. Kabar ini disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Wawan Iskandar.

Gugatan cerai diajukan secara e-court lewat kuasa hukum Kimberly Ryder dengan nomor 916/P dt.G/PA.JP. Sidang perdana perceraian akan berlangung pada Rabu 24 Juli 2024. Sampai saat ini, belum diketahui pasti alasan Kimberly Ryder melayangkan gugatan cerai terhadap Edward Akbar.