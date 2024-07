Bangun Nasionalisme Sejak Dini Lewat Tanah Air Project Goes to School

ERA.id - Band rock patriotik, Tanah Air Project, kembali membuat gebrakan dengan mengumumkan pelaksanaan tur sekolah berjudul "Tanah Air Project Goes to School". Dikenal karena semangat nasionalisme yang tajam dalam karya-karyanya, band yang beranggotakan Vialinda dari Jogjakarta, Daniel Mantiri, Gerard Laisina, Ezekiel Rangga, dan Ardika Prayudha dari Jakarta ini telah mengukir namanya dengan merilis enam single bertemakan naionalisme seperti "Negeri Pemenang", "Kandang Kita", "Anak Indonesia", "Hegemoni", "Selamanya Kita", dan "Song Of Deliverance". Semuanya dirilis di bawah naungan label Aquarius Musikindo.

Tur sekolah ini akan dilaksanakan di lima sekolah menengah atas terpilih di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Ezekiel Rangga menegeaskan tujuannya tidak hanya untuk memperkenalkan musik mereka, tetapi juga untuk membangun dan mempererat rasa persatuan dan nasionalisme di antara generasi muda.

"Setiap sekolah yang dikunjungi akan dihadirkan dengan penampilan live yang enerjik dan bersemangat dari Tanah Air Project. Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih dalam tentang makna nasionalisme melalui semangat dan musik yang mereka nyanyikan," katanya dalam keterangannya, Rabu (18/7/2024).

Ezekiel Rangga, yang tidak hanya menjadi motor kreatif di band ini sebagai penulis lagu tetapi juga bertindak juga sebagai produser dari proyek ini, berharap agar melalui musik mereka, generasi muda dapat mengenal lebih jauh tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia,

"Karya-karya kami tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sebuah edukasi tentang kekayaan budaya dan semangat patriotisme yang harus dijunjung tinggi," katanya.

Tanah Air Project saat ini semakin cukup diperhitungkan dalam industri musik Indonesia dengan sering tampilnya dalam acara-acara bergengsi seperti Pekan Kebudayaan Nasional, Jakarta Fair Kemayoran, serta Pameran Retrospektif Godbless. Kolaborasinya kali ini dengan session pla yer ternama, Wanda Omar akan menambahkan nuansa khusus dalam tur sekolah ini.

"Tanah Air Project Goes To School" didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek Republik Indonesia, Lembaga Pendidikan BAHASO, RizProd Equipment Malang, Q9 Production, Korg Indonesia, PDP Drum Indonesia, Bosphorus Simbal serta Indonesiana TV. Mereka akan singgah setiap harinya di SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen (15/8), SMAN 1 Purworejo (16/8), SMK NU Kaplongan Indramayu (17/8), SMAN 2 Cirebon (18/9) dan SMKN 7 Garut (19/8).