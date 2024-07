Segarnya Gerania, Aroma yang Bisa Menenangkan dan Meredakan Stres

ERA.id - Banyak orang sadar ada wewangian atau aroma yang sangat menenangkan pikiran serta suasana hati. Mencium aroma wewangian dapat membantu seseorang menjadi lebih rileks, meningkatkan fokus, mengatasi stres, dan memperbaiki kualitas tidur.

Salah satu aroma yang menenangkan dan meredakan stres adalah gerania. Aroma ini dipercaya memberikan pengalaman sensory grounding terbaik melalui keharuman yang menyegarkan, mendukung kesejahteraan diri secara keseluruhan.

Dalam istilah psikologis, grounding adalah teknik yang membantu seseorang untuk fokus pada saat ini, terutama saat menghadapi emosi yang berat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknik grounding dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Teknik ini melibatkan pengalihan perhatian ke salah satu atau beberapa dari lima indra: mata, kulit, hidung, lidah, dan telinga.

Wangi gerania yang menggoda ini akhirnya membuat Botanical Essentials, merek produk perawatan tubuh dan rumah premium lokal dari PT Natural Parahita Sejahtera mengeluarkan varian terbaru.

Botanical Essentials mengeluarkan produk Gerania sebagai varian terbaru. Perpaduan unik antara keharuman geranium dan basil ini menambah koleksi varian keharuman Botanical Essentials, yang sebelumnya mencakup Patchouli, Ylang, Bergamot, Vetiver, Sandalina, dan Amandine.

Botanical Essentials Gerania tersedia dalam berbagai produk, seperti body wash, body lotion, hand wash, hand sanitizer, home & linen spray, serta reed diffuser, yang mendukung perawatan diri secara menyeluruh.

Sejak diluncurkan pada tahun 2021, Botanical Essentials berkomitmen untuk menciptakan produk yang dapat membuat orang merasa baik.

Kebaikan tersebut dihadirkan oleh Botanical Essentials melalui berbagai varian produk yang menawarkan keseimbangan antara bahan-bahan natural dan advanced skincare benefits dalam satu rangkaian produk perawatan tubuh dan rumah.

Dengan mengusung slogan “Kind to the skin, kind to the world”, Botanical Essentials mengajak semua orang untuk peduli terhadap kesejahteraan diri sambil tetap memperhatikan lingkungan dan orang-orang di sekitar.

Lydia Wiranata, Founder Botanical Essentials, menjelaskan bahwa peluncuran Botanical Essentials Gerania sejalan dengan perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen, serta isu kesejahteraan mental yang semakin relevan.

Produk berbahan alami sering dianggap kurang wangi, sementara produk beraroma wangi biasanya tidak ramah bagi kulit, terutama kulit sensitif.

Botanical Essentials menjawab tantangan ini dengan menghadirkan produk yang baik untuk kulit sekaligus memberikan keharuman yang memikat.

Diformulasikan dari bahan-bahan esensial alami, tanpa sulfat dan paraben, dan telah teruji dermatologis, produk Botanical Essentials terasa lembut di kulit, sehingga aman untuk kulit sensitif sekalipun.

“Sukses dengan enam varian keharuman yang telah menjadi favorit, kami bangga memperkenalkan Botanical Essentials Gerania. Dengan manfaat grounding dan invigorating yang diformulasikan secara khusus, kami percaya varian baru ini dapat membantu setiap orang dalam merawat diri dan menjaga kesejahteraan mentalnya,” ujar Lydia pada acara peluncuran Botanical Essentials Gerania di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta (20/07).

Kesejahteraan mental menjadi fokus utama kampanye Botanical Essentials Gerania kali ini. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi.

Botanical Essentials merespons isu tersebut dengan menyuarakan #GroundingGerania untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesejahteraan mental.

Selain itu, Botanical Essentials bekerja sama dengan The Self Hug menciptakan grounding journal yang membantu melepaskan stres. Jurnal ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang mendorong konsumen untuk berpikir positif dan terhubung dengan diri sendiri.

Christabel Montezuma, Well-being Consultant dari The Self Hug, menjelaskan journaling dapat menjadi metode efektif untuk mencapai keseimbangan mental dan emosional. Journaling atau menulis jurnal adalah alat praktis untuk meningkatkan kesehatan mental dan perkembangan pribadi.

“Dengan menulis tentang pikiran dan perasaan kita, kita bisa mengurangi stres, merenungkan pengalaman, dan memahami diri sendiri lebih baik. Meskipun sering dianggap sebagai ‘women’s things’, menulis jurnal bermanfaat bagi semua orang. Baik pria maupun wanita bisa menulis jurnal untuk membersihkan pikiran, terhubung dengan diri sendiri, memproses pengalaman, dan merencanakan masa depan. Manfaatnya berlaku untuk semua orang,” ujar Christabel.

Lydia menambahkan, “Kami berharap Botanical Essentials Gerania dapat memberikan manfaat, baik itu secara fisik maupun emosional. Membantu setiap orang merasa lebih tenang dan terhubung dengan saat ini, sambil membuat kulit terasa segar, sehat, dan penuh energi.”

Seluruh rangkaian produk Botanical Essentials Gerania dapat diakses dan didapatkan melalui Botanical Essentials Official Store di berbagai layanan e-commerce maupun pop up booth di Grand Indonesia Mall dan Pondok Indah Mall 2.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.thebotanicalessentials.com atau akun Instagram resmi @botanicalessentials.id. Botanical Essentials, Kind to the Skin, Kind to the World.