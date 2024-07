Istri Judika Duma Riris Hamil Anak Ketiga, Usia Kandugan Memasuki 6 Bulan

ERA.id - Kabar bahagia datang dari penyanyi Judika. Istrinya, Duma Risis Silalahi saat ini tengah hamil anak ketiga mereka, dengan usia kandungan sudah memasuki enam bulan.

Hal ini disampaikan Judika melalui video yang diunggah di Instagramnya, pada Selasa (30/7/2024). Pada video tersebut terlihat Judika sedang manggung ditemani keluarganya dan kemudian mengumumkan kabar kehamilan istrinya ketika berada di belakang panggung.

“Jadi berita gembiranya adalah istriku sedang mengandung, on the way enam bulan,” kata Judika.

Duma Riris kemudian mengatakan bahwa ia dan Judika sebenarnya sudah berencana tidak menambah anak lagi. Namun, Tuhan berkehendak lain dan menganugerahkan mereka anak ketiga yang disambut dengan kebahagiaan.

“Tahun ini rencananya sudah mau tutup pabrik saja gitu, dikasih apa nggak terserah. Eh sebelum tutup taunya dikasih. Dipercayakan jadinya dikasih lagi, tiga saja cukup,” jelas Duma Riris.

Melalui keterangan unggahannya, Judika juga menyampaikan kebahagiaan bahwa kedua anaknya akan menjadi kakak dengan kelahiran anak ketiga mereka. Ia juga meminta dukungan doa dari publik.

“Kabar baik dari kami. Sebentar lagi kakak Cleo sama Judeo punya adik. Doakan ya semuanya lancar, istriku sehat sehat sampe lahiran nanti. Let’s go siap2 begadang lagee,” pungkas Judika.

Sementara itu, Judika dan Duma Riris resmi menikah pada 31 Agustus 2013 lalu, setelah 6 tahun berpacaran. Setahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri dinamai Cleo Deomora, dan putra bernama Judeo Volante yang lahir pada 2015.