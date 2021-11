Mengejutkan, Will Smith Ungkap Pernah Berpikir untuk Membunuh Ayahnya, Kenapa?

ERA.id - Baru-baru ini, Will Smith mengungkapkan fakta mengejutkan tentang dirinya. Ia mengungkapkan bahwa sempat memiliki pemikiran untuk membunuh ayahnya sendiri, Willard Carroll Smith.



Hal ini diungkapkan Will Smith lewat dokumenter terbarunya di YouTube yang bertajuk Will Smith: The Best Shape of My Life. Ia menyampaikan bahwa pemikiran jahat itu terbersit karena perlakuan ayahnya yang kasar kepada ibunya, Caroline Bright.



Saat Will berusia 9 tahun, ia melihat ayahnya memukul kepala ibunya hingga pingsan. Tak hanya itu, ibunya bahkan sampai mengeluarkan darah dari mulut.



Tag: will smith Jada Pinkett Smith Willard Carroll Smith