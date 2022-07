Kemarin Tampar Chris Rock, Kini Will Smith Menyesal dan Meminta Maaf

ERA.id - Aktor Will Smith sangat menyesal karena telah menampar Chris Rock di acara Academy Awards tahun ini. Will telah mencoba menghubungi sang komedian untuk berbicara, namun upayanya belum berhasil.



Will Smith menjawab beberapa pertanyaan seputar insiden mengejutkan di acara Oscar ketika ia mendadak menyerang Chris Rock di panggung setelah sang komedian berkelakar tentang penampilan istri Smith, Jada Pinkett Smith.



"Tak ada sedikitpun bagian dari diri saya yang berpikir itu tindakan yang benar saat itu," kata Smith dalam video yang diunggah di YouTube, Jumat (29/7).



Tag: will smith Chris Rock will smith tampar chris rock