Diusir Pihak Oscar Usai Tampar Chris Rock, Will Smith Ngotot Ogah Angkat Kaki dari Acara

ERA.id - Academy of Motion Picture Arts and Sciences atau Oscar kembali mengeluarkan pernyataan terkait insiden Will Smith dan Chir Rock. Smith diketahui sempat diminta meninggalkan Oscar namun dia menolak hal tersebut.



Pernyataan resmi dari pihak The Academy ini muncul setelah permintaan maaf dari Will Smith disampaikan melalui Instagram. Academy mengatakan pihaknya sempat meminta Smith meninggalkan acara setelah menampar Chris Rock di atas panggung.



"Segalanya terungkap dengan cara yang tidak dapat kami antisipasi. Meskipun kami ingin mengklarifikasi bahwa Tuan Smith diminta untuk meninggalkan upacara dan menolak, kami juga menyadari bahwa kami dapat menangani situasi secara berbeda," kata pernyataan The Academy, dikutip People, Kamis (31/3/2022).



Tag: Sam Smith oscar the academy Chris Rock