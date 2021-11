Tersiar Rumor dengan Lady Gaga, Bradley Cooper Buka Suara

ERA.id - Aktor Bradley Cooper akhirnya buka suara tentang hubungan asmaranya dengan Lady Gaga. Cooper menegaskan rumor asmara tersebut hanya sebatas akting saja.



Setelah dua tahun bungkam tentang rumor asamaranya dengan Lady Gaga, Bradley Cooper akhirnya buka suara terkait hal tersebut. Cooper mengatakan kemesraannya dengan Gaga di Oscar 2019 hanya sebatas akting belaka.



“Hanya dari sudut pandang pribadi, itu mengurangi tingkat kecemasan. Mereka seperti jatuh cinta dalam adegan di film itu. Itu adalah momen eksplosif yang terjadi pada mereka di atas panggung di depan ribuan penonton,” kata Cooper, dikutip THR, Kamis (18/11/2021).





Lady Gaga dan Bradley Cooper (Instagram)

Lalu, kata Cooper, Gaga sudah mempersiapkan penampilan Oscarnya dengan sangat matang. Hal ini pun bertujuan untuk meminimalisir kecemasan yang dialaminya.



“Dia telah membayangkan pertunjukan itu terungkap seperti adegan dari film sebagian untuk membantu mengelola ketakutannya sendiri tentang bernyanyi secara langsung,” ungkapnya.



Penampilan Gaga dan Cooper di Oscar 2019 saat itu terlihat tampil penuh cinta dengan membawakan lagu “Shallow”, yang juga menjadi soundtrack film A Star Is Born yang mereka bintangi.



Meski membantah tegas hubungannya dengan Lady Gaga, aktor 46 tahun itu memuji lawan mainnya. Menurutnya Gaga adalah seorang wanita cantik dan karismatik.



Bahkan mantan kekasih Irina Syhak itu sempat berpikir untuk memanfaatkan Gaga. Tetapi akhirnya pemikiran itu dia batalkan.



"Ketika saya bertemu dengannya, saya berpikir, 'Jika saya bisa memanfaatkannya maka saya hanya akan mengacaukannya.' Tapi kemudian, ketika kami mulai bekerja bersama, saya menyadari, 'Oh, oh, langit adalah batasnya dalam hal apa yang bisa dia lakukan dan tingkat komitmennya’,” kata Cooper.



Sebelumnya bintang House of Gucci sempat membantah adanya asmara yang terjalin dengan Cooper. Saat itu pelantun “Chromatica” itu menyebut rumor tersebut tidak masuk akal.



“Ini, ‘Shallow,’ adalah lagu cinta. Film A Star Is Born, adalah kisah cinta. Kami bekerja sangat keras, kami bekerja sepanjang minggu untuk pertunjukan itu, Itu luar biasa, dan dari perspektif kinerja, sangat penting bagi kami berdua sehingga kami terhubung sepanjang waktu,” kata Gaga dalam acara Jimmy Kimmel di tahun 2019.



Ketika film itu keluar, Bradley menjalin hubungan dengan Irina Shayk, tetapi berita perpisahan mereka menyebar pada Juni 2019. Sementara Gaga bertunangan dengan Christian Carino tetapi dilaporkan membatalkannya pada awal 2019.



Saat ini Gaga berkencan dengan Michael Polansky, sedangkan Cooper kembali dikaitkan dengan mantan kekasihnya Irina Shayk.

