Merasa Dijebak Saat Dipertemukan Kuasa Hukum Tersangka, Nirina Zubir Menunggu Permintaan Maaf dari TV ONE

Baru-baru ini, artis Nirina Zubir dibuat kecewa dengan perlakuan salah satu televisi swasta, yakni TV ONE. Ia merasa TV ONE telah menjebaknya saat diundang tampil live pada Kamis (18/11/2021). Sebab, TV One mengundang kuasa hukum tersangka, Riri Khasmita.



Mantan ART ibunda Nirina, Riri Khasmita kini jadi sorotan. Sebab, Riri terbukti menggelapkan aset tanah sebesar Rp17 miliar. Alih-alih mengurus sertifikat tanah, Riri rupanya membalikkan nama disertifikat tanah menjadi miliknya.



Selain itu, bintang film Get Merried ini juga curiga dengan Riri karena memiliki lima cabang bisnis frozen food. Ia yakin jika bisnis itu adalah hasil jerih payah dari mendiang ibunya. Nirina kini sudah lega karena Riri, suaminya serta tiga notaris lainnya menjadi tersangka.



"Sumpah kecewa banget ya sama TV ONE. Na enggak ngerti. Maksud Nirina, Nirina sudah memberikan waktu banyak untuk TV ONE dari jam 5.30 pagi ini untuk memberikan wawancara dan juga memberikan semua pikiran dan pengalaman Nirina, untuk Nirina bagi di TV ONE," kata Nirina, dikutip dari akun Instagram Stories-nya.



Perempuan berusia 41 tahun ini mengaku kecewa karena sudah dari pagi bersedia untuk wawancara soal permasalahan mafia tanah. Namun, ia merasa kecewa karena dijebak oleh TV ONE.



"Tapi apa yang terjadi? Dari pagi lho, dari jam 5.30 sampai detik ini Nirina belum selesai melakukan wawancara, tapi apa yang terjadi?" ungkap Nirina.



"TV ONE menjebak Nirina live bersama seseorang yang mengaku adalah kuasa hukum dari tersangka Riri Khasmita, yang kita ketahui bukan dia," lanjutnya.

Ibu dua anak ini juga heran dengan TV ONE karena memberikan panggung untuk pengacara tak jelas yang mengaku sebagai kuasa hukum Riri. Maka dari itu, Nirina tuntut permintaan maaf dari TV ONE.



"Kalaupun dia itu lawyer baru, oh c'mon, banyak pasti lawyer-lawyer yang pada saat ini bermunculan, tapi masa dikasih panggung sama TVOne? I'm very dissapointed! Saya dan lawyer saya meminta surat permohonan minta maaf dari TV ONE, saya tunggu." lanjutnya.

Nirina juga menandai akun Instagram TV ONE. Ia heran karena pada awalnya berjanji agar dirinya wawancara denan BPN. Kenyataannya, malah pengacara yang mengaku kuasa hukum Riri.



"Tadi kita dibilang akan wawancara dengan BPN bukan dengan kuasa hukum yang kami belum kenal mengatas namakan mewakili tersangka! Kok gitu sih @tvonenews??," tulisnya



"Nggak usah begitu lah bikin konten," lanjutnya.

