Sempat Mengira Bercanda, Awkarin Berakhir Menangis Haru Dilamar Gangga Kusuma

ERA.id - Kebahagian bertubi-tubi menghampiri selebgram Awkarin. Di momen perayaan ulang tahunnya yang ke-24, Awkarin mendapatkan kejutan berupa lamaran dari sang kekasih, Gangga Kusuma, pada Senin (29/11/2021).



Awalnya Gangga tampak menyanyikan lagu "Kisah Romantis" yang dipopulerkan oleh almarhum Glenn Fredly. Saat menyanyikan lirik yang berbunyi 'Aku mohon menikahlah denganku', Gangga mengeluarkan cincin dan menyodorkannya ke arah Awkarin.



Awkarin yang melihat hal itu merasa terkejut dan terdiam sejenak. Masih tidak mempercayai hal itu, cewek bernama asli Karin Novilda itu pun sempat mengira lamaran tersebut sebuah candaan.



Awkarin dilamar (Instagram Stories)





Awkarin yang dilamar di momen ulang tahunnya itu tampak tak menyangka, hingga ia tak kuasa meneteskan air matanya. Tak hanya Awkarin, sang sahabat, Keanu juga merasakan haru akan momen indah itu.



"She said yes. I'm in tears," tulis Keanu di keterangan unggahannya.



Sementara itu, Awkarin dan Gangga sendiri menjalani hubungan yang cukup rumit. Keduanya sempat berpacaran lalu kemudian putus. Meski sudah putus, mereka tetap menjalin hubungan pertemanan yang baik. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu, Gangga dan Awkarin kembali menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih.

