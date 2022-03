Heboh Dikabarkan Putus dengan Gangga Kusuma, Awkarin Muncul dengan Wajah Pucat, Kenapa?

ERA.id - Awkarin akhirnya muncul ke hadapan publik setelah kabar mengenai putusnya hubungannya dengan Gangga Kusuma disampaikan ke publik. Sempat menghilang, Awkarin muncul lewat unggahan sebuah video di Instagram Storiesnya.



Pada video tersebut, penampilan perempuan bernama asli Karin Novilda itu tampak sangat berbeda dari biasanya. Ia tampak berbeda karena tidak menggunakan riasan wajah ataupun softlens seperti biasanya, sehingga membuatnya terlihat pucat.



Awkarin terlihat sangat sederhana dengan kacamata dan rambut yang dikuncir cepol satu. Ia juga terlihat mengenakan baju berupa hoodie berwarna biru.



Awkarin (Instagram Stories)





Ternyata video tersebut bukan untuk klarifikasi permasalahan hubungannya dengan Gangga, melainkan soal pekerjaannya mempromosikan suatu serial.



Sementara itu, sebelumnya Awkarin menjadi bahan perbincangan di media sosial, khususnya Twitter usai membuat cuitan tentang hubungannya dengan Gangga. Ia memberikan saran agar tidak menjalin hubungan kembali dengan mantan kekasih, mengatakan lamarannya yang lalu adalah sebuah prank, dan menyalahkan dirinya sendiri.



Meski demikian, Awkarin sendiri sudah menghapus cuitannya tersebut dan menggantinya. Ia kemudian hanya meminta maaf atas semua yang sudah terjadi.



"I'm sorry for everything," pungkas Awkarin.

