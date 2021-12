Laura Anna Meninggal Dunia, Postingan Terakhir tentang Waktu Singkat dan Kepergian di Instagramnya Jadi Sorotan

ERA.id - Kabar meninggalnya Laura Anna cukup mengejutkan publik pada Rabu (15/12/2021). Sehari sebelumnya, Laura sendiri masih aktif di akun media sosial Instagramnya, bahkan mengunggah beberapa Instagram Stories, yang kini menjadi sorotan.



Di antara semua unggahan itu, terdapat satu yang paling disorot, yaitu unggahan potongan lirik lagu "Somewhere Only We Know" milik Keane. Potongan lirik itu ramai disorot, karena dinilai seolah mengisyaratkan mengenai kepergian Laura untuk selamanya.



"And if you have a minute, why don't we go (Dan jika kamu punya waktu sebentar, mengapa kita tidak pergi). Talk about it somewhere only we know? (Membicarakannya di suatu tempat yang hanya kamu tahu). This could be the end of everything (Ini bisa menjadi akhir dari segalanya)," bunyi potongan lirik tersebut.

Postingan terakhir Laura Anna (Instagram)





