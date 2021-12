Syifa Hadju Akhirnya Muncul Usai Penangkapan Rizky Nazar: Kita Akan Melewati Ini Bersama

ERA.id - Syifa Hadju akhirnya muncul setelah sempat menghilang sejak berita penangkapan Rizky Nazar mencuat. Syifa hadir dengan memberikan dukungan untuk kekasihnya.

Melalui unggahan pribadi di Instagram-nya, Syifa Hadju membagikan potret kebersamaannya dengan Rizky Nazar. Dalam unggahan itu Syifa mengungkap yang dialami oleh Rizky Nazar bisa menjadi pelajaran berharga.

“Iky, kamu adalah salah satu orang dengan hati paling tulus yang pernah aku kenal. People make mistake (setiap orang membuat kesalahan), tapi aku yakin ada hikmah dan pembelajaran buat kamu di balik semua ini,” tulisnya dalam keterangan.

Lalu, kata Syifa, dia yakin dan percaya setelah kejadian yang menimpa kekasihnya itu, Rizky Nazar akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi.

Aktris 21 tahun itu juga meminta agar kekasihnya tidak pernah merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang menimpanya. Syifa bahkan meyakini Rizky Nazar dengan tetap mendampinginya.

“Kamu adalah orang yang baik, dan setelah ini aku percaya kamu akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. You are so loved Iky, jangan pernah ngerasa sendiri ya! Banyak yang sayang sama kamu,” tegasnya.

“I’m so proud of you Kiko, we’ll get through this together okay? I love you, always,” tutupnya dengan emoji hati.

Sebelumnya Rizky Nazar ditangkap oleh Satresnarkoba Jakarta Selatan, Senin (13/12/2021) malam di kediamannya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dua bungkus ganja dengan total berat 0,97 gram. Saat ini Rizky Nazar ditetapkan sebagai tersangka dan melanggar UU Narkotika.

