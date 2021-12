Liburan Versus Beli Mainan, Manakah Hadiah yang Lebih Baik untuk Anak?

ERA.id - Untuk memberikan anak kebahagiaan, orang tua memiliki banyak cara yang bisa dilakukan, termasuk mengajak anak liburan dan memberi mereka mainan. Namun, nyatanya di antara kedua pilihan tersebut ada yang lebih baik diberikan untuk anak, lho.



Ternyata mengajak anak pergi liburan lebih baik daripada memberi anak mainan. Hal ini dikemukakan oleh perawat anak dari Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Ns. Efa Apriyanti, S.Kep., M.sc.



"Hadiah terbaik bagi anak dan hadiah terbaik dari orang tua untuk anak, to be honest ya liburan rather than toys atau mainan," ujar Efa, saat webinar pada Kamis (16/12/2021).



