Tak Hanya Menginspirasi Anak Muda, Inilah Alasan Mengapa Rich Brian Banyak Dicintai Masyarakat Indonesia

ERA.id - Rich Brian adalah salah satu penyanyi Indonesia yang sukses go internasional. Pria berusia 22 tahun ini terkenal karena single debut viralnya 'Dat $ tick', yang pertama kali dirilis pada Maret 2016 di SoundCloud.



Pertengahan 2017, ia juga menjadi selebriti di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan rekaman Amerika mendekatinya. Popularitasnya semakin melambung ketika memulai tur selama sebulan di seluruh Amerika Serikat pada April 2017.



Tak heran, Rich Brian memiliki banyak penggemar di dunia. Sosoknya sangat menginspirasi anak muda, karena memiliki kepercayaan diri tinggi. Rasa kepercayaan dari Rich Brian membuat dirinya bisa sukses sampai sekarang ini.

Acara Press Conference The New Axe Effect x Rich Brian (Foto: Zoom)

"Jelas open confidence terjadi karena kita terjadi, jadi confidence sebenarnya dengan realita yang ada. Jangan kasih example yang oke banget. Confidence itu yakin kepada yourself. Kalau kita ada confidence, tapi tidak kenyataannya itu jadi tanda tanya," ujar Tara de Thouars, Psikolog Klinis melalui acara Press Conference The New Axe Effect x Rich Brian pada Kamis (16/12/2021).



