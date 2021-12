Mengejutkan, Ivan Gunawan Umumkan 'Istri' Baru dan Kelahiran 'Anak Pertama', Netizen Takut: Cepat Nikah, Biar Nggak Halu!

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan yang berhasil menghebohkan publik. Lewat Instagram pribadinya, pria disapa Igun ini mengumumkan kelahiran 'anak' berjenis kelamin laki-laki yang diberikan nama Miracle Putra Gunawan atau biasa dipanggil Eqqel.



Lewat Instagram pribadinya, pria berusia 39 tahun ini mengatakan Eqqel adalah anaknya bersama seorang perempuan Neva. Bukan sungguhan, rupanya anaknya itu dalam bentuk wujud boneka laki-laki, bukan manusia.

Ivan Gunawan dan 'anaknya' (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)

"Telah lahir anak laki-laki kami, malaikat kecil kami, our beloved son… dari pasangan NEVA dan IGUN "Miracle Putra Gunawan" atau bisa dipanggil Eqqel telah lahir dan hadir menjadi berkat dan sukacita yang tak ternilai. Eqqel..kamu membuat hari hari aku akan lebih berwarna. We love you forever Miracle," tulisnya.

Selain itu, Ivan Gunawan membagikan momen Eqqel yang tengah tidur di keranjang tidur. 'Anak'nya tidak mau meminum susu dan hanya ingin digendong. Ivan merasa Eqqel tidak mau meminum susu karena tidak ada dirinya.

'Anaknya' Ivan Gunawan (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)

"Duh sayang papah, kok di tinggal nggak mau minum susu sii. Besok papah pulang yah sayang," katanya.

Kecintaan Ivan Gunawan dengan 'putra pertamanya' membuat dirinya membuat akun Instagram Eqqel @mircleputramahkota. Kini, Eqqel memiliki sekitar 5 ribu followers.



"Selamat pagi om dan tante. Happy weekend follow instagram aku yah @miracleputramahkota," ungkapnya.

Ivan Gunawan dan 'anaknya' (Foto: Instagram/@ivan_gunawan)

Unggahan itu dibanjiri respon rekan sesama selebriti. Mereka tertawa melihat tingkah lucu Ivan Gunawan yang mengumumkan memiliki 'anak pertama' dan istri baru bernama Neva.



