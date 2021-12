Sudah Rencanakan Natal Bersama Gisel tapi Akhirnya Putus Wijin Cari Planning Baru

ERA.id - Wijaya Saputra alias Wijin membenarkan kabar kandasnya hubungan asmara dirinya dengan Gisel. Wijin menyebut dirinya gagal merayakan Natal bersama Gisel dan Gempita.



Wijin secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya gagal merayakan Natal bersama Gisel dan Gempita menyusul kandasnya hubungan mereka. Wijin menyebut perayaan Natal tahun ini hanya dia habiskan bersama keluarga tanpa didampingi seorang kekasih.



"Planning apa ya kalian udah tahu lah. Planning tergantikan tapi ya nggak apa-apa life must go on," kata Wijin, di YouTube Intens Investigasi, Senin (20/12/2021).



Tag: Wijaya Saputra gisel gisel dan wijin Wijin gisel wijin putus penyebab gisel wijin putus