Heboh! Yoo Ah In Dirumorkan Jalin Hubungan Sesama Jenis, Profesi Pacar Fotografer Profesional

ERA.id - Aktor Yoo Ah In terlibat rumor yang menghebohkan publik tentang seseorang yang dia kencani. Dia dirumorkan menjalin hubungan dengan seorang pria yang berprofesi sebagai fotografer profesional.



Kehebohan ini bermula dari sebuah video YouTube milik Class B Issue pada 8 Desember 2021. Dalam video yang diberi judul "Pacar Yoo Ah-in adalah seorang fotografer berbakat (ft. Seoul National University)", disebutkan pacar Yoo Ah In adalah seorang pria.



Kabar tersebut sontak mengejutkan publik sekaligus mengundang berbagai pertanyaan. Sebab selama ini Yoo Ah In termasuk selebriti yang jarang diterpa rumor tidak sedap.

pacar yoo ah in (Dok: YouTube/Class B Issue)





Sejak saat itulah netizen berburu informasi atas kebenaran dari rumor yang tersebar dan ramai diperbincangkan. Tak sedikit netizen yang mendukung hubungan Yoo Ah In, yang di mana hubungan sesama jenis masih menjadi minoritas di Korea Selatan.



"Saya harap para artis ini, yang saat ini minoritas di Korea, akan menunjukkan karya yang lebih baik melalui cinta," komentar pemilik saluran YouTube itu.



"Mereka terlihat cocok satu sama lain," ujar netizen.



"Saya mendukung mereka," timpal yang lainnya.



"Saya khawatir mereka tidak akan memposting apa pun di Instagram setelah menonton video ini," ucap yang lain.



Meski rumor hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh Yoo Ah In terus beredar luas, sampai saat ini belum ada tanggapan ataupun bantahan dari pihak Yoo Ah In.



Sementara itu, video yang dibagikan itu sudah ditonton oleh lebih dari 500.000 sejak pertama kali dirilis. Di sisi lain, Yoo Ah In sempat membantah rumor yang menyebut dirinya penyuka sesama jenis. Saat itu dia mengatakan rumor itu tidak benar dan hanya dibesar-besarkan.

