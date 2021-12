Usai Dihujat Gegara Sebut Timnas Indonesia Lebay, Ardes Goenawan Akhirnya Minta Maaf: Mengutarakan Pendapat dalam Kacamata Objektif

ERA.id - Presenter Ardes Goenawan akhirnya meminta maaf pasca merendahkan Timnas Indonesia bahkan menyebut selebrasinya lebay. Ia juga menyebut Indonesia tak bakal menang di ajang AFF 2020. Menurutnya, permainan Timnas tak layak dirayakan meski sudah lolos ke final Piala AFF 2020.



Tak hanya itu, Ardes Goenawan juga berharap Thailand atau Vietnam bisa mengalahkan Timnas Indonesia di babak final Piala AFF 2020. Sayangnya, pernyataannya itu menuai kontroversi dan kecaman masyarakat Indonesia. Pasca dihujat oleh netizen, Ardes Goenawan akhirnya meminta maaf.



Melalui Instagram Stories-nya, Ardes Goenawan mengaku tak membenci netizen yang menghujatnya. Ia juga meminta maaf jika ada netizen, terutama Timnas Indonesia apabila sakit hati melihat kritikan pedasnya.

Permintaan maaf Ardes Goenawan (Foto: Instagram Stories/@ardesgoenawan)

"Just because I disagree with you, that DOES NOT mean I hate you (Hanya karena aku tidak sependapat denganmu, BUKAN berarti aku membencimu)," tulisnya di akun Instagram Stories @ardesgoenawan



Ardes Goenawan (Foto: Instagram/@ardesgoenawan)

"Mengenai kubu mana yang saya dukung, saya juga bukan fan Thailand, Singapore maupun Vietnam. Di satu sisi, saya berharap mereka menang supaya timnas kita bisa dibenahi lagi dan ada investasi perhatian yang besar dari pusat kepada sektor sepakbola yang SANGAT POTENSIAL," ungkapnya.



"Di sisi lain, bagaimana kalau Indonesia menang??? It's good. Tapi bukan berarti kendor & tenggelam dalam euforia sesaat, harus terus berjuang dan meningkat at least sampai level Asia bersaing dengan Jepang dan Korea," lanjutnya.



Ardes Goenawan juga memahami adanya perbedaan pendapat dirinya dengan orang lain. Makanya, ia meminta netizen untuk saling menghargai pendapat orang lain. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada orang yang setuju dengan pendapatnya.



"Mungkin terdapat selisih cara penyampaian, gesture & persepsi di antara kita. Mungkin juga ada selisih pendapat. Kita sama-sama belajar untuk menghargai perbedaan dan setuju untuk tidak setuju yah," katanya.



"Perbedaan justru seharusnya MENGUATKAN kita untuk saling menajamkan satu sama lain. Saling memberikan rnasukan secara asertif. Sekali lagi mohon maaf untuk seluruh pihak yang merasa terganggu oleh komentar saya kemarin di Instagram. Tuhan memberkati kita semua," lanjutnya.

