Haji Faisal Tolak Tawaran Rumah untuk Gala Sky Rp3 Miliar, Medina Zein: Mau Diterima atau Nggak, Tidak Masalah!

ERA.id - Selebgram sekaligus pebisnis, Medina Zein berencana akan membantu ayah Vanessa Angel, Doddy Sudrajat untuk membelikan rumah Gala Sky senilai Rp3 miliar. Tanpa harus donasi, dirinya mengaku mampu untuk membelikan rumah untuk Gala Sky. Bahkan, Doddy Sudrajat juga ikut patungan untuk membeli rumah Gala Sky.



Berbeda dengan Doddy Sudrajat yang bahagia menyambutnya, Haji Faisal menolak tawaran itu karena takut dibilang serakah. Ada pun netizen yang mengingatkan Medina Zein bahwa Haji Faisal menolak tawaran rumah baru untuk Gala Sky.



Mengetahui hal itu, Medina Zein akhirnya buka suara lewat Instagram Stories-nya. Ia mengaku tak masalah jika Haji Faisal menolak tawaran rumah baru untuk Gala Sky. Apabila ditolak, rumah itu akan diberikan bagi orang yang tak mampu.

Jawaban Medina Zein (Foto: Instagram Stories/@medinazein)

"No problem! Akan aku gunakan rumah itu untuk tempat yang bermanfaat pastinya. Banyak yang perlu kok, banyak yang enggak punya rumah dan lebih layak dibantu. Intinya, donasi atau apapun harus mendapat IZIN dari pihak keluarga. Mau diterima atau enggak, tidak masalah. Just it," tulisnya.

Selain itu, Medina Zein membagikan foto sertifikat rumah untuk Gala Sky. Ia mengatakan sertifikat masih aman dan bukan atas nama dirinya. Sepertinya, Medina Zein sengaja memperlihatkan foto sertifikat rumah untuk menyindir sahabat Vanessa Angel, Marrisya Icha.

Sertifikat rumah untuk Gala Sky (Foto: Instagram Stories/@medinazein)

"Tenang tenang sertifikat aman nggak bakal jadi atas nama Medina Zein kok. Duit duit gue kok lo repot mbak. Rempong habis ngurus kehidupan orang. Urus usaha batu akik lo," katanya.



