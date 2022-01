Pemain Geez and Ann Diduga Terlibat Skandal, Tsana Sang Penulis Novel Kecewa

ERA.id - Penulis novel, Nadhifa Allya Tsana tak bisa menahan rasa kecewanya terhadap pemeran film dan series Geez and Ann, yang diangkat dari cerita novel ciptaannya. Kekecewaan Tsana ini berawal dari kehebohan video skandal ciuman yang diduga dilakukan oleh Junior Robert, yang memerankan Geez di film tersebut.



"Penginnya diem tapi kyaknya perlu ngaku kalo aku emg kecewa dan marah," tulis Tsana, di Instagram Storiesnya, pada Minggu (2/1/2022).



Skandal percintaan Junior Roberts ini mencuat usai video yang diduga dirinya tengah berciuman dengan Gabriella Ekaputri, sahabat dari Hanggini. Hanggini sendiri diketahui adalah mantan kekasih dari Junior, yang juga pemeran utama film dan series Geez and Ann.



Postingan Tsana (Instagram Stories)





"Aku selalu hati-hati supaya karyaku bisa sampai ke kalian dengan baik. Aku sebisa mungkin menghindari hal2 viral karena tiap kali bikin apapun aku cuman pikirin kalian dan untuk kalian," tuturnya.



"Terus begini sekarang. Aku tau kalian suka sekali ceritanya, of course, petualangan pertama kita. Bahkan kalian menerima dia meski kalian td penginnya yang lain. Kalian nggak pernah protes dan selalu have fun. Jadi ini tetap salahku. Maaf kalau kecewa, I'm sorry," pungkas Tsana.



Sementara itu, video mesra dengan Gabriella Putri adalah skandal kedua Junior Roberts. Sebelumnya, ia juga sempat viral karena video mesra dengan Rebecca Klopper, saat ia masih menjalin hubungan dengan Hanggini, yang akhirnya membuat mereka putus.

