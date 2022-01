Perankan Penyintas Pelecehan Seksual, Indah Permatasari Ungkap Pernah Mengalaminya Sendiri

ERA.id - Indah Permatasari berperan sebagai seorang perempuan penyintas pelecehan seksual di film Dear Nathan: Thank You Salma. Meski hanya peran, Indah mengungkapkan bahwa karakter tersebut mengingatkannya ke masa lalu, di mana ia juga pernah mengalami sendiri pelecehan seksual.



Istri Arie Kriting menyebut bahwa ketika ditawari peran tersebut, dirinya tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui. Ia mengaku pernah mengalami pelecehan seksual saat masih kecil, sehingga merasa dengan membintangi film itu, ia bisa menyuarakan tentang isu sosial yang jadi momok bagi perempuan.



"Langsung mau, karena background story, side story dari Dear Nathan: Thank You Salma ini tentang pelecehan seksual. Kebetulan sekali aku juga pernah mengalami itu ketika kecil. Jadi aku sangat connect banget sama karakter Zana (nama perannya). Ini bisa menjadi perwakilan rasa dari perempuan-perempuan," ungkap Indah, saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Jakarta, pada Kamis (6/1/2022).



