Babak Akhir Kisah Nathan dan Salma Angkat Isu Sosial Hingga Kekerasan Seksual

ERA.id - Kisah cinta Nathan dan Salam dalam trilogi film Dear Nathan akan memasuki babak akhir. Dear Nathan: Thank You Salma menjadi film terakhir yang mengangkat isu sosial hingga kekerasan seksual.



Film yang dibintangi oleh Jefri Nichol dan Amanda Rawles ini diagendakan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 13 Januari 2022. Dear Nathan: Thank You Salma akan menjadi babak akhir perjalanan kisah Nathan dan Salma.



"Ceritanya tentu masih mengangkat kisah romansa antara Nathan dan Salam. Tapi sebagai penutup akan ada isu-isu yang lebih mengisi, seperti isu pelecehan seksual atau kekerasan seksual di kampus," kata Kuntz Agus selama konferensi pers virtual, Selasa (14/12/2021).



