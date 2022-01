Five Vi Bagikan Kabar Mengejutkan: Haram Senam Yoga!

ERA.id - Mantan artis yang kini telah berhijab, Five Vi Rachmawati memberi kabar ke umat muslim bahwa sebenanrya senam yoga itu haram.



Eks pemain film yang kerap berbusana seksi itu membagikan informasi soal keharaman senam yoga lewat Instagram story-nya.



Berikut isi kabar yang dibagikan oleh Five Vi dari akun @salafimengaji.







Untuk diketahui, sebelum itu, Five Vi juga membagi kabar kalau sungkem atau bersimpuh dianggap bisa mejerumuskan umat muslim ke kesyirikan.



Hal tersebut disampaikannya beberapa waktu lalu lewat akun Instagram-nya. Five Vi bilang, jangan bersujud kepada orang tua.



Menurutnya, Allah lebih pantas mendapat sujud kita daripada orang tua. Penasaran dengan unggahan Five Vi tersebut? Anda bisa baca di sini.

