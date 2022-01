Viral Boneka Arwah Diadopsi Ivan Gunawan, Five Vi: Haram Merawat Boneka Berisi Jin Diajak Komunikasi

ERA.id - Presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan kini jadi perbincangan. Sebab, dirinya berhasil menghebohkan publik pasca memperlakukan dua boneka arwah seperti anak kandung sendiri. Maraknya boneka arwah diadopsi, Five Vi ikut menanggapi viralnya para artis yang mengadopsi boneka arwah.



Lewat Instagram pribadinya, Five Vi menjabarkan penjelasan mengenai pandangan boneka arwah menurut Ustaz Musyaffa ad Dariny Hafidzhahullah. Ia memperlihatkan enam poin mengenai adopsi boneka arwah.

"KESYIRIKAN YANG LAGI VIRAL, MARAKNYA FENOMENA ADOPSI SPIRIT DOLL ( BONEKA ARWAH > BACA "BONEKA BERISI JIN" ) 'Boneka Arwah' adalah boneka yang katanya sudah diisi makhluk halus, dia bisa dijadikan sebagai teman dalam kesepian, bahkan bisa diadopsi seperti anak," tulisnya.



Five Vi menegaskan mengadopsi boneka arwah adalah haram. Sangat syirik mengadospi boneka arwah karena dipercaya ada jin. Ditambah lagi, boneka arwah diajak komunikasi hingga diberikan makan seperti manusia. Tentu, ini sangatlah haram.



"Melihat hakekat ini, maka hukum "boneka arwah" ini adalah HARAM. Kesyirikan merawat boneka berisi jin, diajak komunikasi, menyuguhkan makan, minum, diyakini dapat mendatangkan manfaat keberuntungan, rasa keamanan dari mara bahaya, lancar rezeki dll dengan kehadirannya," katanya.



"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman,’Aku tidaklah butuh adanya tandingan-tandingan. Barangsiapa yang mengerjakan suatu amal dalam keadaan menyekutukan Aku dengan selain Aku, maka Aku akan meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu.’” (HR. Muslim no. 766)," lanjutnya.



Selanjutnya, dipercaya ruh orang meninggal menjadi gentayangan dan masuk ke dalam boneka. Sehingga, bisa dipastikan mengadopsi boneka arwah sangat haram.



"Batilnya keyakinan bahwa Arwah/ruh orang meninggal gentayangan, dalam Islam tidak dikenal ruh gentayangan. dalil QS. Al-Mukminun 99-100. Boneka termasuk patung, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang haramnya patung makhluk bernyawa untuk orang dewasa," ungkapnya.



Poin keempat dan kelima, hadist malaikat rahmat tidak masuk ke rumah lanatran ada boneka arwah yang berisi jin. Poin keenam, ia melihat orang yang mengadopsi boneka arwah tidak waras.



"4. Banyak Hadits Malaikat Rahmat tidak masuk rumah yang tampak makhluk bernyawa. 5. Termasuk membeli sesuatu yang tidak terlihat (jin). Na'udzubillah min dzalik. 6. Adanya sisi ketidak warasan memberi makanan, minuman pada boneka & mubadzir," lanjutnya.



Lebih lanjut, ia yakin orang yang mengadopsi boneka arwah pasti mendapatkan imbalan. Sehingga, orang seperti Ivan Gunawan rela mengadopsi boneka arwah demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan.



"Para pemilik boneka ini tidak mungkin melakukan perawatan yang sedemikian rupa tanpa pamrih, pasti ada yang mereka inginkan dari boneka itu. Tentunya yang mereka inginkan tidak jauh-jauh dari manfaat duniawi. Simpelnya, mereka ingin "sesuatu" dari penunggu boneka itu," katanya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Banyak netizen yang setuju dengan pernyataan dari Five Vi.



"Lebih baik adopsi anak yatim ya kan aneh-aneh aja," tulis akun @susantir****

"Jiwa yang hampa, iblis telah menghiasi dengan kebahagiaan palsu. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang," kata akun @fath.mau****

"Kalau ini aku secara tegas setuju dg Five-v, syirik adalah perbuatan durhaka kepada Allah,tak ada maaf untuk syirik," lanjut akun @ekowah****_99

