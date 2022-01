Penampilan Baru di Tahun 2022, Tya Ariestya Kini Mantap Berhijab, Begini Reaksi Suaminya

ERA.id - Baru-baru ini, aktris Tya Ariestya memperlihatkan penampilan terbarunya diawal tahun 2022. Bintang film I Love You Masbro ini kini mantap berhijab. Bahkan saat berada di rumah, Tya Ariestya juga memakai hijab.



Perempuan berusia 35 tahun ini membagikan video kebersamaan dirinya dengan sang suami, Irfan Ratinggang. Dalam kesempatan itu, suaminya awalnya tak menyangka melihat Tya Ariestya yang sudah mantap berhijab.



Walau di rumah, Tya Ariestya mengaku belajar untuk menutupi auratnya. Bahkan, awalnya sang suami mengira jika itu bukanlah istrinya, melainkan manajer, Muna.

Tya Ariestya (Foto: Instagram/@tya_ariestya)





"Nggak lama kemudian suami turun kamar dan ini expresi nya. Di ending aku matiin hp krn nggak kuat liat suami dan peluk dia sambil minta maaf utk selama kmaren ini lambat sekali tergerak," ungkapnya.



"Dia (suami) juga bilang, silahkan kalau sudah mantap, kalo belum nikmati proses nya aja yang penting udah ada niat dari kamu, aku udah bersyukur," lanjutnya.



Kedepannya, ia berharap agar bisa benar-benar istiqomah dan bisa menjadi lebih baik lagi. Tya mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya yang sudah mendukung dan mendoakannya.



"Semoga proses belajar dilancarkan, aku belum jadi org yang sempurna, pasti banyak salah nya, pasti banyak jelek nya, semoga bisa sedikit lebih baik dari kemaren," tulisnya.



"Makasih temen-teman doanya nggak berhenti masuk lewat wa dan dm, semoga aku bisa lebih bermanfaat lagi," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon dari rekan sesama selebriti. Mereka sangat senang saat melihat perubahan Tya Ariestya yang kini mantap berhijab.



"Kak masyaAllah pengen peluk!!!," tulis Shandy Purnamasari

"So proud semoga istiqomah sahabatkuu," kata Abdul & the Coffee Theory

"Kakak kuuuu Masya Allah, proud! Bismillah Istiqomah kak." ungkap Anggita Sari

"Kirim kamu doa smg di limpahin nikmat iman dan taqwa ..., enjoy the process sampe akhir hayat kita belajar sama sama yaaah sayangkuuu ! Pelukkk kenceng !" kata Meisya Siregar

