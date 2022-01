Sahabat Cerita Kondisi Nia Ramadhani Pasca Divonis 1 Tahun Penjara: Sedih, Kecewa

ERA.id - Nia Ramadhani dikabarkan masih sedih dan kecewa setelah divonis 1 tahun penjara terkait kasus narkoba. Hal ini dibagikan oleh sahabat sekaligus asistennya, Theresia Wienathan.

"Kalau dibilang is she ok atau nggak, gimana ya kalau misalkan mendengar harus dipenjara satu tahun. Iya, dia begitu keadaannya sekarang down, sedih, kecewa, campur aduk semua sih," ungkap Theresia, saat tampil di YouTube Melaney Ricardo.

Hasil sidang Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie (Dok: Era.id/Ilham)

Theresia mengatakan bahwa pasca divonis 1 tahun penjara, Nia selalu memikirkan nasib ketiga anaknya. Kerinduan dan kekhawatiran akan keadaan anak-anaknya kerap menghantui Nia Ramadhani saat ini. Terlebih untuk anak pertamanya, Mikhayla Zalindra Bakrie, yang sudah bisa mengakses internet dan dikhawatirkan melihat berita buruk tentangnya dan Ardi.



"Apalagi dia pasti mikirin anak-anak. Sangat rindu anak-anak dan mikirin banget anak-anak gimana. Jadi, please dong netizen, tolong komen-komennya, itu jejak digital kan last forever ya," pungkas Theresia.

Tag: Nia Ramadhani Ardi Bakrie Artis Narkoba Theresia