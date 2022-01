Potret Manis Nurul Arifin dan Maura Magnalia, Anak Pertama yang Peluk Agama Berbeda

ERA.id - Putri pertama Nurul Arifin, Maura Magnalia meninggal dunia pada Selasa (25/1/2022). Semasa hidupnya, Nurul Arifin dan Maura Magnalia menjalani kehidupan dalam perbedaan keyakinan.



Kabar duka kepergian Maura Magnalia itu disampaikan langsung oleh politisi partai Golkar melalui unggahan di Instagram-nya. Dalam unggahan itu disebutkan jenazah Maura akan disemayamkan di rumah duka dan dilaksanakan proses misa.

Diketahui Nurul Arifin dan putrinya memeluk agama yang berbeda. Maura diketahui mengikuti agama suaminya yaitu Katoilik, sementara Nurul Arifin memeluk agama Islam.

Meski pun menjalani kehidupan beda agama, Nurul Arifin dan Maura terlihat kompak dan menyayangi satu sama lain. Berikut ini potret manis Nurul Arifin dan Maura Magnalia yang sempat diabadikan sebelum kepergiannya.



1. Liburan Keluarga

Potret Nurul Arifin dan Maura Magnalia (instagram/na_nurularifin)





Potret Nurul Arifin dan Maura Magnalia (instagram/na_nurularifin)



Pada perayaan hari ibu, Nurul dan Maura terlihat kompak menghadiri sebuah acara yang juga dihadiri oleh aktris ternama Tanah Air, Christine Hakim. Di acara tersebut, Nurul dan Maura mengenakan pakaian berwarna senada merah muda.



3. Bersantai di Rumah

Potret Nurul Arifin dan Maura Magnalia (instagram/na_nurularifin)



Meski bekerja sebagai politisi dan sibuk menghadiri berbagai kegiatan, Nurul Arifin tidak lantas melupakan perannya sebagai ibu rumah tangga bagi kedua anaknya. Hal ini terlihat dari unggahan Nurul saat sedang bersantai dengan Maura di rumah.



4. Kecupan Hangat Sebelum Berpulang

Potret Nurul Arifin dan Maura Magnalia (instagram/na_nurularifin)



Beberapa waktu sebelum Maura berpulang, Nurul Arifin sempat memanjatkan doa kala putri cantiknya berulang tahun di bulan September tahun lalu. Saat itu, Nurul membagikan berbagai foto Maura sejak kecil hingga membagikan kecupan hangatnya untuk Miura.



"Happy birthday my lovely Maura. Wish you for happiness n best future. I love you," tulis Nurul Arifin di keterangan.



Sayang, ucapan penuh cinta itu menjadi doa terakhir dari Nurul untuk putri tercintanya. Maura Magnalia menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 05:37 WIB.



"Telah memanggil anak sulung/kakak kami Maura Magnalia Madyaratri pada hari ini 25 Januari 2022 pukul 05:37 WIB. Disemayamkan di rumah duka. Misa requiem akan diselenggarakan malam ini pukul 19:00 di kediaman," tulis pengumuman tersebut.



Jenazah Maura rencananya akan dimakamkan di pemakaman San Diego Memorial pada 26 Januari 2022. Sementara saat ini jenazah sedang disemayamkan di rumah duka di Pangakalan Jati, Depok, Jawa Barat.

