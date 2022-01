Cristiano Ronaldo Kenang Awal Menjalin Hubungan dengan Georgina Rodriguez, Jatuh Hati Sejak Pertemuan Pertama

ERA.id - Cristiano mengungkap kisah awal dirinya dan sang kekasih, Georgina Rodriguez bisa menjalin hubungan asmara. Hal ini terungkap lewat seri Netflix terbarunya yang berjudul I Am Georgina, dalam episode The Day That Change My Life.

Pada episode tersebut, Ronaldo bercerita bahwa pertemuan mereka terjadi saat Georgina bekerja sebagai pramuniaga di sebuat pusat perbelanjaan. Saat bertemu kala itu, Georgina sudah begitu menarik dalam benaknya dan membuat Ronaldo jatuh hati.



"Saat itulah dia (Georgina) terjebak di kepalaku. Itu kebenaran yang jujur," ucap Ronaldo, dilansir dari Mirror.



Dari situ, Ronaldo kemudian mulai mendekati Georgina. Ia mengaku hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mereka bisa nyaman satu sama lain.



Tag: cristiano ronaldo Georgina Rodriguez