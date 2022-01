Prilly Latuconsina Soal Aliando Syarif yang Alami OCD Akut: It's Okay to Not Be Okay

ERA.id - Artis peran Prilly Latuconsina turut prihatin atas kondisi lawan mainnya Aliando Syarif. Prilly mengaku dirinya tidak tahu kondisi Aliando yang mengalami OCD (Obsessive Complusive Disorder).



Mantan rekan mainnya di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Prilly Latuconsina mengaku dirinya terkejut begitu tahu kondisi Aliando Syarif yang menderita OCD akut. Prilly mengungkap bahwa dirinya sudah lama tidak bertemu Aliando sejak terlibat dalam satu projek yang sama.



"Oh my God, it's long time ago. Kapan ya (terakhir ketemu) pas syuting-syuting gitu lah, 2016 apa 2017. Pokoknya ya pas masih syuting-syuting aja sejak itu nggak pernah ketemu dan lost contact," kata Prilly Latuconsina, dikutip Intens Investigasi, Jumat (28/1/2022).



