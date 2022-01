Pacar Rohimah, Rommi Halley Meninggal Dunia, Sempat Gaungkan Ritual Self Love: Sayang Diri Sendiri

ERA.id - Kabar duka datang dari mantan istri Kiwil, Rohimah Alli. Kekasihnya, Rommi Halley meninggal dunia pada Sabtu (29/1/2022). Hal ini terungkap dari unggahan Instagram Stories Rohimah @rohimah_alli yang menyampaikan kabar duka tersebut.



Rohimah mengenang sosok Rommi yang menurutnya sangat baik semasa hidupnya. Rommi adalah teman curhatnya dan Rohimah tak bisa melupakan sang mendiang. Rohimah juga mengucapkan terima kasih karena Rommi sudah sempat menjadi pasangan hidupnya.

Rohimah (Foto: Instagram Stories/@rohimah_alli)

"Innalillahi wa'inna illaihi rojiun. Selamat jalan mas Rommi. Kamu orang baik yang aku kenal dan tempat aku bercurhat. Semua kebaikanmu selama ini ke aku tidak akan pernah aku lupakan," tulis Rohimah.

"Terima kasih segala hal yang pernah kita lalui bersama. InsyaAllah amal kebaikanmu diterima di sisinya aamminn," lanjutnya.



Diunggahan Instagram Stories berikutnya, Rohimah membagikan momen kebersamaannya dengan Rommi. Ia mendoakan Rommi agar amal ibadah sekaligus kebaikannya diterima disisi sang pencipta.



Rommi (Foto: Instagram/@rommi_yogizen)





Sampai saat ini, masih belum diketahui apakah penyebab Rommi meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Rommi selalu memberikan pesan motivasi di Instagram pribadinya. Pesan terakhirnya yang dibagikan untuk netizen adalah soal 'Self Love'.



"BIKIN RITUAL SELF LOVE HARI INI, yuk (belajar sayang diri sendiri). Pertama, awali hari mu dengan bernafas, karena percuma tersenyum tapi tidak bernafas, self love gw hari ini," tulisnya.



Lebih lanjut, Rommi membeberkan tahapan lainnya untuk self love adalah menjauhi tontonan tv, stop dari media sosial, dan fokus untuk perawatan kulit atau memijat kaki yang membuatnya jauh lebih nyaman.



"Gw Matiin TV dan ngejauhin dari media sosial selama 15 menit buat fokus sama me time. Banyak banget sih cara nikmatin me time, misalnya, gw pake pelembap kulit yang wanginya bikin tenang dan bikin kulit nyaman," katanya.



"Atau pijet-pijet kaki sendiri sebagai bentuk terima kasih karena selama ini udah nopang tubuh gw, dan anterin kemanapun gw tuju, jalan jalan sendiri ke pantai juga selalu jadi pilihan favorite gw," lanjutnya.



Rommi mengatakan hal-hal tersebut dilakukan sebagai bentuk meditasi. Ia mengajak para netizen untuk mencintai dan menikmati segala proses ritual self love sesuai versi mereka sendiri.



"Btw semua yang gw lakukan diatas sebenernya salah satu bentuk meditasi lho. Ciptaan ritual versi lu, yang lu suka dan coba bener bener nikmatin prosesnya, enjoy ME TIME sebagai bentuk ritual self love hari ini," lanjutnya.

