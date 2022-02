Rohimah Eks Istri Kiwil Resmi Dinikahi Bule Turki, Netizen: Mantan Kejang-Kejang

ERA.id - Kabar bahagia datang dari mantan istri Kiwil, Rohimah. Ia baru saja resmi menikah dengan bule Turki. Pernikahan itu berlangsung dinegara sang suami. Rohimah membagikan fotonya tengah berada di pesawat menuju Turki.



"Bismilah lanjut ORDU GIRESUN TURKI," tulisnya.

Selain itu, Rohimah membagikan foto kebersamaan dirinya dengan suaminya. Ia merasa bersyukur karena sudah melangsungkan pernikahan dengan pria Turki bernama Zeki Bayrak Iskander ini di dua negara, Indonesia dan Turki.

"Terima kasih untuk semua sahabat-sahabatku dan keluarga besar ku juga keluarga besar suami atas Doa, support dan semangatnya ... BARAAKALLAH," lanjutnya.



Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka sangat senang dan berharap Rohimah bisa berbahagia.



"So happy for you bunda sayang love u. Happy Wedding beib SAMAWA," tulis Eva Belisima

"MasyaAllah bunda selamat berbahagia ya bum sumawa," kata Shelvia Hana Wijaya

"Hadiah buat orang sabar ikhtiar dn do’a maka bahagia Allah itu nyata mabruk sista @rohimah_alli ganti nama ah dikontak ku jd Rohimah bayrak kembaran ama syahrini barak, gassssss mbaaaaaa," ungkap Shinta Tanjung

Sementara, netizen lainnya merasa Kiwil menangis karena Rohimah baru saja melangsungkan pernikahan dengan bule Turki. Ada pun yang merasa Kiwil langsung kejang-kejang usai tahu Rohimah menikah lagi.

"Wah Kiwil menangis melihat ini," tulis akun @caca_ca****

"Bunda foto-foto di Turki dong biar mantan kejang-kejang. Pamerin dong bunda biar kayak yang lain," kata akun @zoyaandi*****

