Pemer Perut Buncit, Rihanna Hamil Anak Pertama dari A$AP Rocky

ERA.id - Kabar bahagia datang dari Rihanna yang saat ini tengah hamil anak pertama dari A$AP Rocky.

Melalui foto yang tersebar di media sosial, kehamilan Rihanna ini terungkap lantaran perutnya sudah terlihat membuncit kala pelantun Diamond ini kepergok berjalan-jalan di New York akhir pekan lalu.

Dalam unggahan foto tersebut, Rihanna tampil dalam balutan jaket merah muda panjang yang bagian bawahnya sengaja dibuka untuk mengekspos area perut yang sedang membuncit.

Rihanna is pregnant, expecting her first child with A$AP Rocky. pic.twitter.com/qp8vpF0Szu