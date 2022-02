Foto Dirinya Diduga Serobot Antrean PCR Drive Thru Viral, Begini Reaksi Cinta Laura

ERA.id - Artis Cinta Laura kini jadi sorotan netizen. Sebab, bintang film Devil on Top ini diduga menyerobot antrean tes swab Covid-19 di Bumame Farmasi kawasan Tangerang Selatan.

Hal itu bermula dari postingan akun Twitter bernama @ekamiauw yang mengeluhkan ada mobil mewah warna putih milik sang artis yang serobot antrean.

Saat itu, ia sedang antre di dalam mobil sembari menunggu giliran untuk dilakukan tes swab. Namun, Cinta Laura malah serobot antrean PCR drive thru.

Ia juga geram dan memprotes lantaran sang artis diperlakukan spesial oleh petugas medis.



"Halo saya mau complain. Saya sedang antigen di Bumame Cirendeu, pelanggan lain antre dengan baik tapi ada mobil di tengah antrean yang didahulukan sama petugas. Apa karena dia artis jadi punya privilege lebih? Saya nanya ke petugas dijawab 'soalnya dia payment'(?)'," tulisnya.

Cinta Laura serobot antrean (Foto: Twitter/@ekamiauw)

Lalu, akun itu membagikan foto Cinta Laura yang berada di dalam mobil mewah warna putih yang terlihat terbuka. Akun itu menyebutkan bahwa pelat nomor mobil adalah CLK yang berarti singkatan nama dari sang artis.



"Iya tolong jangan pilih-pilih kayak gitu ya! Hanya karena dia artis bukan berarti dia bisa langsung nyelak antrian. Saya ada bukti foto kalau mau konfirmasi. Terlihat mobil mba itu jauh di belakang mobil saya, tapi dia dites duluan," katanya.



Unggahan Cinta Laura (Foto: Instagram Stories/@claurakiehl)

Di saat dirinya menjadi sorotan, Cinta Laura membagikan sebuah quotes dari akun @ancientelite. Dalam quotes itu berisi soal menerima suatu keadaan yang datang sekarang ini.



"Saya sedang mempraktikkan ketidakmelekatan. Menerima apa yang datang dan membiarkannya pergi ketika saatnya tiba. Apa yang menjadi milikku akan menjadi milikku dengan mudah," tulisnya.

Unggahan Cinta Laura (Foto: Instagram Stories/@claurakiehl)



Selain itu, Cinta Laura juga enggan untuk berkoar-koar soal isu dirinya serobot antrean PCR drive thru. Sebab, dirinya kini tengah asyik menikmati momen liburannya di pantai.



"Make fun of me all you want (Mengolok-olok saya semua yang kamu inginkan," katanya.

