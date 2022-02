Ulangi Adegan Ciuman dengan Cho Yi Hyun hingga 17 Kali di All of Us are Dead, Park Salomon: Aku Menyukainya

ERA.id - Aktor muda Korea Selatan, Park Salomon dan Cho Yi Hyun menjadi pembicaraan hangat di media sosial usai membintangi serial All of Us are Dead. Keduanya makin disorot setelah mengungkap fakta di balik adegan ciuman mereka yang ternyata harus diulangi sebanyak 17 kali.

Hal ini terungkap lewat video All of Us are Dead Production & Behind Commentary yang dirilis di YouTube Netflix, pada Minggu (6/2/2022). Pada video tersebut, Cho Yi Hyun dan Salomon berbicara tentang adegan ciuman dan alasan adegan itu kerap diulangi.



"Kami merekamnya sekitar 17 kali," kata Park Salomon.



Ternyata pengambilan adegan itu diulangi karena Cho Yi Hyun yang kesulitan menemukan bibir Salomon, gegara matanya yang tertutup. Hal ini pun membuat dirinya meminta maaf kepada Salomon saat syuting.



Tag: all of us are dead Park Salomon Cho Yi Hyun