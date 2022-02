Momen Billie Eilish Hentikan Konser Ketika Penontonnya Sesak Napas, Bantu Keluar dari Kerumunan

ERA.id - Keselamatan dan kenyamanan para penggemar yang hadir di konsernya tampaknya hal utama bagi seorang Billie Eilish. Belum lama ini, Billie memutuskan untuk menghentikan konsernya sementara ketika salah satu penggemar yang hadir mengalami sesak napas.



Momen tersebut terjadi saat Billie menggelar konser bertajuk Happier Than Ever, The World Tour. Dilansir dari People, Billie awalnya melihat ke sisi panggung dan melihat salah satu penggemarnya kesulitan bernapas.



Billie yang melihat hal itu secara langsung meminta untuk konser dihentikan sementara, agar penggemar tersebut bisa diperiksa. Billie pun menawarkan alat bantu pernapasan kepada penggemar tersebut.





"Tidak apa-apa, kami punya inhaler. Apakah kamu perlu keluar atau kamu baik-baik saja?" kata Billie lagi.



Usai mengetahui orang tersebut sudah dalam kondisi baik-baik saja, Billie lantas tersenyum dan langsung melayangkan ciuman kepadanya. Setelah yakin semua aman, Billie kemudian melanjutkan rangkaian konsernya saat itu.



Sebagai informasi, ini bukan kali pertamanya Billie Eilish menghentikan konser demi keamanan penggemarnya. Ia juga sempat menghentikan konsernya di festival musik The Governors Bali di New York Cita, pada September 2021 lalu. Saat itu terjadi kericuhan kecil di penonton dan Billie harus meminta pihak keamanan untuk menyelesaikannya.

