Blak-blakan, Harry Jowsey Tolak Rumor Asmaranya dengan Khloe Kardashian: Itu Semua Palsu!

ERA.id - Mantan pemain Too Hot to Hanlde, Harry Jowsey membantah dirinya memiliki hubungan dengan Khloe Kardashian. Harry menyebut rumor itu sepenuhnya tidak benar.



Selama podcast Tap In, Harry Jowsey berbicara tentang spekulasi yang baru-baru ini muncul tentang dirinya. Harry membantah tegas rumor berkencan dengan Khloe Kardashian.



"Itu semua palsu. Ini masalahnya. Saya berharap saya adalah Scott Disick (mantan Khloe) yang baru," kata Harry, dikutip People, Kamis (10/2/2022).



