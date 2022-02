First Look Film Satria Dewa: Gatotkaca Dirilis, Siap Sajikan Kisah Superhero Indonesia dengan Efek CGI Apik

ERA.id - Setelah menunda jadwal tayang, Satria Dewa Studios akhirnya memutuskan untuk membagikan first look film Satria Dewa: Gatotkaca terlebih dahulu, pada Selasa (22/2/2022). Dengan perilisan first look ini akan menjadi tanda akan tanggal penayangannya yang sudah semakin dekat, yakni Juni 2022 mendatang.



Sang sutradara, yakni Hanung Bramantyo menyatakan bahwa film ini nantinya akan menyajikan visual yang apik, memadukan Computer Generated Imagery (CGI) dan visual effect yang dikerjakan dengan sangat serius. Ia juga menjanjikan akan adanya adegan pertarungan yang seru tersaji di film tersebut.



"Untuk menyajikan tata visual yang modern kami banyak menggunakan CGI dan visual effect yang dikerjakan secara serius dan intens. Seluruh visul effect ini dikerjakan oleh Lumine Studio, yang sebelumnya berpengalaman mengerjakan film animasi berskala internasional," ujar Hanung Bramantyo, saat konferensi pers di CGV Pacific Place, Jakarta, Selasa (22/2/2022).



Sementara itu, Vice President Operation Satria Dewa Studio, Mocthar Sarman mengatakan bahwa Satria Dewa: Gatotkaca akan menjadi film Indonesia pertama yang mengandung unsur begitu lengkap. Dengan ini ia memastikan bahwa film ini akan begitu bagus dan layak untuk dinantikan.



"Kami juga bangga karena Satria Dewa: Gatotkaca adalah film perdana dari Semesta Satria Dewa dan menjadi film Indonesia pertama yang memiliki ekosistem yang lengkap dari MOBA game, animasi, mercahndise sampai musik yang bisa memberikan pengalaman penuh bagi fans lokal dan internasional," jelas Mochtar Sarman pada kesempatan yang sama.



Sebagai informasi, film Satria Dewa: Gatotkaca sendiri diperankan oleh Rizky Nazar yang memerankan karakter Gatotkaca. Selain Rizky, film superhero Indonesia ini juga diperankan oleh Yasmin Napper, Omar Daniel, Edward Akbar, Ali Fikry, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman, Sigi Wimala, Aghniny Haque, Zsazsa Utari, Jerome Kurnia, Yati Surachman, dan Axel Matthew Thomas.

Tag: Satria Dewa: Gatotkaca Rizky Nazar Hanung Bramantyo