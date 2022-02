Dituding Pembohongan Publik Usai Ngaku Lulusan Universitas Oxford, Wirda Mansur: Kok Gitu Aja Viral?

ERA.id - Putri pendakwah kondang Yusuf Mansur, Wirda Mansur saat ini jadi sorotan. Sebab, dirinya dituding pembohongan publik mengenai status pendidikan yang ditempuh. Ia dituduh berbohong kuliah di Universitas Oxford. Tudingan itu bermula dari akun Twitter @strawbeelly yang mencurigai status pendidikan Wirda Mansur.



Di akun Linkedin, Wirda Mansur mengaku sebagai lulusan dari University of Oxford. Ketika sesi tanya jawab lewat Instagram, Wirda mengaku menempuh pendidikan S1 di jurusan Business Enterprise di UoB atau University of Birmingham. Kenyataannya, Wirda Mansur terdata sebagai mahasiswa Institut Daarul Quran Jakarta.



"Di LinkedIn nulis kuliah di Oxford, di highlight QnA beda lagi, dan faktanya kuliah di universitas ayahnya sendiri," tulis akun Twitter @strawbeelly.

Wirda Mansur (Foto: Instagram/@wirda_mansur)





Lebih lanjut, Wirda Mansur membeberkan bukti bahwa dirinya tengah ada jadwal mata kuliah yang diambilnya sampai semester tiga di UoB atau University of Birmingham.



"Abis itu gue out," katanya.



Lalu, Wirda Mansur mengambil gap year dan cuti selama setahun pada 2018. Selanjutnya, ia mendaftar lagi di The University Buckingham atau UoB di Inggris.



"Ini jadwal (kuliah). Ambil jurusan Business Enterprise. Di samping itu, ambil double degree di Institut Daarul Qur'an Jakarta jurusan Ilmu Hadis," tegas Wirda Mansur.



"Jadi ambil di UK (Inggris) dan di sini," lanjutnya.



Meski begitu, ia meminta para pengikutnya untuk selalu mendoakannya. Saat ini, ia tengah cuti kuliah. Wirda berharap agar para pengikutnya tidak membicarakan hal-hal buruk lagi.



"Yang penting doain aja lah, dan sekarang gue lagi cuti (kuliah)," jawabnya.

