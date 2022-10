Jadi Pebisnis Sukses di Usia Muda, Berikut Profil Wirda Mansur

ERA.id - Nama Wirda Mansur beberapa waktu terakhir sempat populer di kalangan netizen. Putri dari ustaz ternama, Yusuf Mansur, ini ternyata memiliki pencapaian dan berstatus sebagai pebisnis muda.

Wirda Mansur dan ayahnya (Foto: Ig @wirda_mansur)

Wirda Mansur juga sempat dijodohkan dengan Hasan Ali Jaber, putra dari almarhum Syeikh Ali Jaber. Namun, Wirda menolak karena ia merasa masih belum terlalu dewasa dan perjalanan kariernya masih panjang. Ia bercita-cita untuk sukses terlebih dahulu sebelum menjalin pernikahan.

Dari informasi yang didapatkan, Wirda Mansur menempuh pendidikan di University of Buckingham dengan jurusan Bussiness Enterprise. Inilah yang membuatnya memegang kedudukan sebagai Direktur Utama di perusahaan miliknya.

Penasaran dengan biodata perempuan cemerlang ini? Simak profil Wirda Mansur yang dirangkum dari berbagai sumber ini.

Profil Wirda Mansur

Nama lengkap: Wirda Salamah Ulya Mansur

Nama panggilan: Wirda

TTL: Tangerang, 29 November 2001

Agama: Islam

Tinggi badan: 151 cm

Profesi: Pebisnis, Youtuber, Pendakwah

Channel YouTube: Wirda Mansur

Akun Instagram: @wirda_mansur

Selain itu, ada beberapa fakta menarik lainnya yang bisa kita teladani dari putri Ustaz Yusuf Mansur ini, antara lain sebagai berikut.

Hafiz Qur'an sejak kecil

Sebagai anak dari ustaz, tentunya bukan hal yang mengherankan jika Wirda mengikuti jejak papanya sebagai pendakwah. Wirda bahkan tidak menamatkan sekolah dasarnya untuk menjadi hafizah atau penghapal Alquran.

Wirda sempat belajar di Yordania selama satu tahun untuk mendalami bahasa Arab. Ketika berusia 16 tahun, ia menempuh pendidikan di Al-Mamoor, New York, Amerika Serikat dan mengajar tahfiz Alquran di negara tersebut.

Mengikuti tren kripto

Seperti artis lainnya, Wirda juga dikabarkan mengikuti tren dunia kripto. Token kripto saat ini memang sedang tren karena keuntungan yang didapat dengan mudah. Token kripto yang ia luncurkan dinamakan I-Coin.

Sebagai pengusaha muda, tentu Wirda harus memahami tren token kripto lebih dalam agar bisnisnya dapat bersaing di masa depan. Sebab, bukan tidak mungkin token kripto lebih banyak digunakan untuk transaksi di masa depan.

Menjadi pengusaha di usia muda

Selain menjadi penulis buku dengan tema motivasi, Wirda juga menjadi pengusaha muda. Pada bulan Agustus 2019, secara resmi Wirda merintis perusahaan yang diberi nama PT Wirdamae Grup Indonesia. Wirda pun berkedudukan sebagai Direktur Utama dalam perusahaan tersebut.

PT Wirdamae Grup Indonesia merupakan sebuah induk perusahaan yang ditangani oleh keluarga Wirda Mansur. Perusahaan tersebut juga mengelola bisnis Wisatahati Tour and Travel dan Wakeup Makeup.

Penulis buku motivasi

Selain sudah sukses sedari kecil, Wirda Mansur juga diketahui menulis beberapa buku. Buku-buku yang ditulisnya banyak membawakan tema motiviasi yang ditujukan untuk kaum muda.

Beberapa buku karyanya yang telah terbit, antara lain 'Reach Your Dreams' (2016), 'Be Calm Be Strong Be Grateful' (2017), 'Be The New You' (2018), 'Remember Me & I Will Remember You' (2019) dan 'Unlimited You' (2020).

Sempat viral karena latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan Wirda Mansur beberapa saat lalu sempat dipertanyakan. Hal ini bermula ketika dirinya mencantumkan Oxford University sebagai pendidikan terakhirnya di Linkedin.

Namun faktanya, Wirda Mansur ternyata kuliah di University of Buckingham dengan jurusan Business Enterprise dan Institut Daarul Qur'an milik ayahnya. Wirda Mansur hanya mengikuti summer class di Oxford.

Demikianlah beberapa fakta serta profil Wirda Mansur. Selain menjalani pendidikan agama sejak kecil dari ayahnya, Wirda Mansur sukses menjadi pebisnis di usianya yang masih muda. Semoga pembahasan ini menjadikan inspirasi bagi Anda semua.

